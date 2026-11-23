Gustavo Varela a fost principalul protagonist al meciului de luni seara.

Atacantul portughez a deschis scorul în minutul 45, dintr-o lovitură de la 11 metri, după un henț comis de Christ Oulaï în propriul careu.

Varela a lovit din nou în minutul 51, când a finalizat o acțiune construită împreună cu Matteo Pessina și a dus scorul la 2-0.

Astfel, atacantul a ajuns la 11 goluri în 11 meciuri de campionat, confirmând forma extraordinară din acest sezon.

Coșmarul Fiorentinei a continuat în minutul 59, când Jay Robinson a punctat pentru 3-0, după o nouă acțiune ofensivă a gazdelor.

Deși Fiorentina a avut o posesie ușor superioară și a încercat să revină în joc, nu a reușit să transforme ocaziile în goluri.