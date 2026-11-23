Etapa a 16-a a adus și victoria categorică a campioanei en-titre, Universitatea Craiova, la Arad, 6-2 cu UTA, cel mai bogat meci în goluri al sezonului. Echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat, astfel, al 11-lea succes din actuala ediție de campionat, ajungând la un total de 36 de puncte.

Dinamo a pierdut pe teren propriu în fața Petrolului Ploiești, scor 0-1, suferind al doilea eșec consecutiv și al treilea din campionat.

În ultimul meci al etapei, Rapid a învins Sepsi cu 3-1, iar formația pregătită de Daniel Pancu a devansat pentru un punct pe Dinamo, urcând pe locul secund.

Rapid este, astfel, a treia echipă, după Craiova și Dinamo, care ajunge la cel puțin 10 victorii în actuala ediție de campionat

Rezultatele etapei a 16-a din Superliga

Vineri, 20 noiembrie

FC Botoșani – FC Voluntari 3-3

Farul Constanța – Universitatea Cluj 2-3

Sâmbătă, 21 noiembrie

Csikszereda – Corvinul Hunedoara 0-4

CFR Cluj – Oțelul Galați 3-2

Dinamo București – Petrolul Ploiești 0-1

Duminică, 22 noiembrie

UTA Arad – Universitatea Craiova 2-6

FC Argeș – FCSB 0-0

Luni, 23 noiembrie

Sepsi OSK – Rapid București 1-3

Clasament

1. Universitatea Craiova – 36 puncte (+28)

2. Rapid – 34 puncte (+12)

3. Dinamo – 33 puncte (+20)

4. Petrolul – 30 puncte (+3)

5. Universitatea Cluj – 29 puncte (+7)

6. Corvinul Hunedoara – 25 puncte (+5)

7. Farul Constanța – 24 puncte (+1)

8. CFR Cluj – 22 puncte (0)

9. FCSB – 22 puncte (-1)

10. UTA Arad – 18 puncte (-8)

11. Sepsi OSK – 18 puncte (-11)

12. FC Botoșani – 16 puncte (-1)

13. FC Argeș – 16 puncte (-7)

14. Oțelul Galați – 13 puncte (-7)

15. FC Voluntari – 9 puncte (-18)

16. Csikszereda – 6 puncte (-23)

Programul etapei a 17-a

Vineri, 27 noiembrie

Universitatea Cluj – Sepsi OSK (ora 17:00)

Petrolul Ploiești – FC Argeș (20:00)

Sâmbătă, 28 noiembrie

FC Voluntari – CFR Cluj (14:30)

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța (17:00)

FCSB – Csikszereda (20:00)

Duminică, 29 noiembrie

Oțelul Galați – UTA Arad (15:00)

Rapid – FC Botoșani (20:00)

Luni, 30 noiembrie

Universitatea Craiova – Dinamo București (20:00)