Etapa a 16-a a adus și victoria categorică a campioanei en-titre, Universitatea Craiova, la Arad, 6-2 cu UTA, cel mai bogat meci în goluri al sezonului. Echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat, astfel, al 11-lea succes din actuala ediție de campionat, ajungând la un total de 36 de puncte.
Dinamo a pierdut pe teren propriu în fața Petrolului Ploiești, scor 0-1, suferind al doilea eșec consecutiv și al treilea din campionat.
În ultimul meci al etapei, Rapid a învins Sepsi cu 3-1, iar formația pregătită de Daniel Pancu a devansat pentru un punct pe Dinamo, urcând pe locul secund.
Rapid este, astfel, a treia echipă, după Craiova și Dinamo, care ajunge la cel puțin 10 victorii în actuala ediție de campionat
Vineri, 20 noiembrie
FC Botoșani – FC Voluntari 3-3
Farul Constanța – Universitatea Cluj 2-3
Sâmbătă, 21 noiembrie
Csikszereda – Corvinul Hunedoara 0-4
CFR Cluj – Oțelul Galați 3-2
Dinamo București – Petrolul Ploiești 0-1
Duminică, 22 noiembrie
UTA Arad – Universitatea Craiova 2-6
FC Argeș – FCSB 0-0
Luni, 23 noiembrie
Sepsi OSK – Rapid București 1-3
1. Universitatea Craiova – 36 puncte (+28)
2. Rapid – 34 puncte (+12)
3. Dinamo – 33 puncte (+20)
4. Petrolul – 30 puncte (+3)
5. Universitatea Cluj – 29 puncte (+7)
6. Corvinul Hunedoara – 25 puncte (+5)
7. Farul Constanța – 24 puncte (+1)
8. CFR Cluj – 22 puncte (0)
9. FCSB – 22 puncte (-1)
10. UTA Arad – 18 puncte (-8)
11. Sepsi OSK – 18 puncte (-11)
12. FC Botoșani – 16 puncte (-1)
13. FC Argeș – 16 puncte (-7)
14. Oțelul Galați – 13 puncte (-7)
15. FC Voluntari – 9 puncte (-18)
16. Csikszereda – 6 puncte (-23)
Vineri, 27 noiembrie
Universitatea Cluj – Sepsi OSK (ora 17:00)
Petrolul Ploiești – FC Argeș (20:00)
Sâmbătă, 28 noiembrie
FC Voluntari – CFR Cluj (14:30)
Corvinul Hunedoara – Farul Constanța (17:00)
FCSB – Csikszereda (20:00)
Duminică, 29 noiembrie
Oțelul Galați – UTA Arad (15:00)
Rapid – FC Botoșani (20:00)
Luni, 30 noiembrie
Universitatea Craiova – Dinamo București (20:00)