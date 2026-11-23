„Nicolae Stanciu e aici!”, au anunțat luni reprezentanții clubului clujean, prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare, în care sunt prezentate mai multe momente din cariera mijlocașului, inclusiv golul spectaculos marcat împotriva Ucrainei la Campionatul European din 2024, precum și sosirea acestuia la Cluj pentru semnarea contractului.

„Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!”, a transmis Stanciu în clipul de prezentare. La noua sa echipă, internaționalul român va purta tricoul cu numărul 21.

În vârstă de 33 de ani, mijlocașul revine astfel în fotbalul românesc după aproximativ zece ani și jumătate petrecuți în străinătate. Ultima sa echipă din România a fost FCSB, de unde a plecat în vara anului 2016, fiind transferat de belgienii de la Anderlecht.

90 de selecții la echipa națională a României

Originar din Alba Iulia, Nicolae Stanciu a evoluat de-a lungul carierei la FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

La prima reprezentativă a României, mijlocașul a adunat 90 de selecții, 15 goluri și nouă pase decisive. El a participat la două turnee finale ale Campionatului European, în 2016 și 2024.

La FCSB, Stanciu a disputat 136 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 33 de goluri și a oferit 24 de pase decisive. Alături de formația bucureșteană a câștigat două titluri de campion, două Cupe ale României, două Cupe ale Ligii și o Supercupă.

În palmaresul său se mai află două titluri și o Cupă a Cehiei cu Slavia Praga, un titlu și o Supercupă a Belgiei cu Anderlecht, precum și un titlu și o Supercupă a Chinei cu Wuhan Three Towns.

Stanciu vine la Universitatea Cluj după ce a cucerit un nou titlu de campion în China, alături de Dalian Yingbo, formație pentru care a avut 10 goluri și cinci pase decisive în campionat în sezonul recent încheiat.

Universitatea Cluj este vicecampioană a României, fiind, totodată, și finalistă a Cupei României, în sezonul trecut. În prezent, ocupă locul al cincilea în Superliga, cu 29 de puncte, după 16 etape disputate.