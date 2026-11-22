„În minutul 20 al partidei, un bărbat s-ar fi deplasat prin spatele Peluzei 2, unde se aflau suporterii echipei Petrolul Ploiești, și ar fi aruncat în interiorul acesteia un rucsac cu materiale pirotehnice”, a transmis Jandarmeria Constanța.

Bărbatul a fost interceptat de un echipaj de jandarmi. În urma intervenției, au fost întocmite acte de constatare privind o posibilă infracțiune privind regimul explozivilor Poliția l-a amendat cu 500 de lei și a primit interdicția de a participa la competiții sportive timp de un an. Cercetările în acest caz vor fi continuate de polițiști.

Pe lângă acest caz, jandarmii au aplicat alte trei amenzi contravenționale. Un bărbat a fost amendat cu 250 de lei și a primit interdicția de a participa la competiții sportive după ce a intrat beat pe stadion, un alt bărbat a fost amendat cu 150 de lei, după ce a adresat cuvinte și expresii jignitoare unui angajat al firmei de pază.

De asemenea, șeful dispozitivului de pază, a fost sancționat cu 500 de lei pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile privind efectuarea unui control corporal riguros asupra spectatorilor.

Partida Dinamo-Petrolul Ploiești s-a desfășurat sâmbătă și a fost câștigată de Petrolul Ploiești, scor 1-0. SIngrul gol al partidei a fost marcat de Dan Nlundulu, în minutul 45+12, din lovitură de la 11 metri.