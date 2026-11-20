După disputarea primelor 15 runde din Superliga, Universitatea Craiova și Dinamo împart primele două poziții, cu câte 33 de puncte, fiind urmate de Rapid, cu 31 de puncte. Petrolul Ploiești ocupă locul al patrulea, cu 27 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj și Farul completează zona de play-off, cu 26, respectiv 24 de puncte.

Botoșani – Voluntari, meci între două echipe aflate în dificultate

Prima partidă a zilei se dispută pe Stadionul Municipal din Botoșani, de la ora 17:30. Gazdele ocupă locul 12, cu 15 puncte, în timp ce FC Voluntari se află pe poziția a 15-a, cu numai opt puncte.

Moldovenii au înregistrat o singură victorie în ultimele șapte etape, 2-0 cu UTA Arad, pe 10 octombrie. În rest, au obținut două remize și au suferit patru înfrângeri. Situația este și mai dificilă pentru ilfoveni, care au acumulat 11 înfrângeri în prima jumătate a sezonului regulat, dintre care șapte la limită. FC Voluntari este singura echipă din campionat care nu a reușit să obțină niciun punct în deplasare.

În prima etapă a actualei ediții, cele două formații au oferit un meci spectaculos, încheiat cu scorul de 2-2. Voluntari a deschis scorul printr-un autogol al lui Mamadou Diarra, în minutul 15, însă Andrei Dumiter și Zoran Mitrov au întors rezultatul pentru botoșăneni. George Merloi a stabilit scorul final în minutul 88.

Printre echipele cu cele mai multe driblinguri din campionat

Statisticile individuale oferă câteva repere interesante înaintea confruntării. FC Botoșani a reușit 122 de driblinguri în primele 15 etape, fiind a doua echipă la acest capitol, după Universitatea Craiova, cu 128, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal. FC Voluntari ocupă poziția a treia, cu 120 de driblinguri reușite.

De asemenea, elevii lui Florin Pîrvu au comis doar 137 de faulturi, cele mai puține dintre toate echipele din Superliga. FC Botoșani a înregistrat 174.

În cazul în care va fi utilizat, Zoran Mitrov va bifa a 100-a apariție în Superliga. Fotbalistul a marcat 14 goluri și a oferit 13 pase decisive în prima ligă a României.

Bilanțul general al confruntărilor directe este echilibrat. Cele două echipe s-au întâlnit de 29 de ori în prima ligă: FC Botoșani a câștigat 11 partide, FC Voluntari s-a impus în șapte, iar alte 11 întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Farul – U Cluj, duel direct pentru play-off

Al doilea meci al zilei este programat de la ora 20:30, la Ovidiu, unde Farul Constanța primește vizita vicecampioanei Universitatea Cluj. Confruntarea aduce față în față două formații aflate în zona play-off-ului, despărțite de numai două puncte.

Clujenii ocupă locul al cincilea, în timp ce Farul este pe șase. O victorie le-ar permite constănțenilor să-și depășească adversara în clasament, în timp ce Universitatea Cluj s-ar putea distanța la cinci puncte de echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

Farul are un parcurs foarte bun pe teren propriu în actualul sezon, cu cinci victorii și două rezultate de egalitate. Mai mult, echipa constănțeană este formația cu cele mai multe goluri înscrise în prima repriză: 16 dintre cele 24 de reușite au venit înainte de pauză.

De cealaltă parte, Universitatea Cluj se remarcă prin eficiența fazelor fixe. Zece dintre cele 26 de goluri marcate de ardeleni au venit în urma unor asemenea situații, Jovo Lukic fiind autorul a patru dintre ele. Alibek Aliev a contribuit cu alte trei.

În cazul în care va intra pe teren, jucătorul clujenilor Marius Ștefănescu va ajunge la 200 de meciuri disputate în Superliga. Mijlocașul a marcat 35 de goluri și a oferit 21 de pase decisive în competiția internă.

Duel între antrenorii cu cele mai multe apariții în prima ligă

Partida propune și o confruntare interesantă între cei doi antrenori. Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 345 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc, în timp ce italianul Cristiano Bergodi are 300 de partide. Cei doi sunt tehnicienii activi cu cele mai multe apariții în competiția de elită a României.

În duelurile directe disputate după revenirea Universității Cluj în prima ligă, în 2022, ardelenii au un avantaj clar: cinci victorii în nouă confruntări, față de una singură a constănțenilor, alte trei partide terminându-se la egalitate. În turul actualului sezon, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-1, pe teren propriu.

Programul complet al etapei a 16-a din Superliga

Vineri, 20 noiembrie: FC Botoșani – FC Voluntari (17:30); Farul Constanța – Universitatea Cluj (20:30).

Sâmbătă, 21 noiembrie: Csikszereda – Corvinul Hunedoara (15:00); CFR Cluj – Oțelul Galați (17:30); Dinamo – Petrolul Ploiești (20:30).

Duminică, 22 noiembrie: UTA Arad – Universitatea Craiova (17:30); FC Argeș – FCSB (20:30).

Luni, 23 noiembrie: Sepsi OSK – Rapid (20:00).