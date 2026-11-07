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Rapid, remiză pe terenul Farului și ratează să profite de eșecul liderului în Superliga

Farul Constanța și Rapid București au încheiat la egalitate, sâmbătă seară, pe stadionul Academiei Hagi, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii, ultima rundă a turului sezonului regulat. Rapid a ratat, astfel, să reducă ecartul față de liderul actual al campionatului, Dinamo.
Rapid, remiză pe terenul Farului și ratează să profite de eșecul liderului în Superliga
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
07 nov. 2026, 19:33, Sport
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Rapid a început mai bine partida și a avut primele ocazii prin Olimpiu Moruțan, care a șutat de mai multe ori spre poarta constănțenilor în primele 15 minute.

Presiunea giuleștenilor s-a concretizat în minutul 32, când Vladan Bubanja a deschis scorul cu un șut din interiorul careului. Mingea a fost deviată și l-a păcălit pe portarul Rafael Munteanu.

Farul a avut dificultăți în a găsi soluții ofensive până la pauză, însă a revenit mult mai hotărâtă după reluarea jocului. În minutul 53, Răzvan Tănasă l-a depășit prin dribling pe Alexandru Pașcanu și a trimis mingea cu piciorul stâng aproape de vinclu, restabilind egalitatea.

În continuare, ambele formații au căutat golul victoriei. Denis Alibec a avut mai multe încercări pentru gazde, în timp ce Rapid a amenințat poarta adversă prin Vladan Bubanja, Răzvan Onea și Olimpiu Moruțan.

Niciuna dintre echipe nu a reușit însă să mai înscrie, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În urma rezultatului, Rapid ajunge la 31 de puncte, ocupând locul al treilea, la două puncte în urma lui Dinamo și la un punct de Universitatea Craiova, care urmează să joace duminică, în cadrul etapei, la CFR Cluj.

Farul acumulează 24 de puncte și se află pe locul al șaselea, ultima poziție de play-off.

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