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Dinamo, Rapid, Craiova și UTA, cu câte doi jucători în echipa ideală a etapei a 12-a din Superliga. Cine este antrenorul rundei

Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și UTA Arad au câte doi reprezentanți în echipa ideală a etapei a 12-a din Superliga, prezentată de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), rundă în care Dinamo și-a păstrat locul întâi în clasament. Bogdan Andone, de la FC Argeș, a fost desemnat antrenorul etapei.
Dinamo, Rapid, Craiova și UTA, cu câte doi jucători în echipa ideală a etapei a 12-a din Superliga. Cine este antrenorul rundei
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 oct. 2026, 13:39, Sport
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Dinamo, liderul campionatului, îi are în echipa etapei pe mijlocașii Andrei Mărginean și Cătălin Cîrjan. Mărginean a obținut penalty-ul din care roș-albii au deschis scorul în partida câștigată cu 2-0 în fața lui FC Botoșani. Căpitanul Cătălin Cîrjan a avut un rol important în obținerea celui de-al cincilea succes consecutiv al echipei.

Alexandru Dobre a fost unul dintre principalii remarcați ai etapei, după ce a marcat de două ori în victoria Rapidului, scor 2-0, împotriva formației Corvinul Hunedoara. Potrivit LPF, mijlocașul a ajuns la 27 de goluri marcate în 78 de partide disputate în prima ligă pentru giuleșteni.

Un alt jucător al Rapidului inclus în echipa ideală este fundașul Răzvan Onea, care a contribuit la succesul echipei printr-o prestație consistentă, din care s-au remarcat obținerea unui penalty și o pasă decisivă.

Doi jucători remarcați de la Universitatea Craiova și UTA Arad

Universitatea Craiova, învingătoare cu 2-0 în fața Farului Constanța, are doi reprezentanți în echipa ideală a rundei: fundașul central Oleksandr Romanchuk și atacantul Simon Elisor.

Romanchuk a avut o prestație defensivă apreciată de LPF și a înscris golul care a stabilit scorul final. Elisor a marcat pentru a șaptea oară în actuala ediție de campionat.

UTA Arad îi are în primul 11 pe fundașul ucrainean Dmytro Pospielov și pe mijlocașul Omar El Sawy. Pospielov a fost evidențiat pentru jocul defensiv, iar El Sawy a înscris golul decisiv în victoria arădenilor, scor 1-0, împotriva lui CFR Cluj.

Pap, Pădurariu și Lukic completează echipa ideală

Portarul Eduard Pap, de la FK Csikszereda, a fost desemnat goalkeeperul etapei pentru a doua rundă consecutivă, după o nouă prestație apreciată în poarta formației din Miercurea Ciuc, care a remizat, 1-1, pe terenul Oțelului Galați.

Fundașul Ricardo Pădurariu, de la FCSB, a fost inclus în echipa ideală după ce a oferit pasa decisivă la golul victoriei marcat de Stoian în partida câștigată cu 2-1 în deplasare, împotriva lui FC Voluntari.

Atacantul Jovo Lukic, de la Universitatea Cluj, completează compartimentul ofensiv. Acesta a marcat un gol și a contribuit la cea de-a doua reușită a formației clujene în partida încheiată la egalitate, 2-2, cu FC Argeș.

Bogdan Andone, antrenorul etapei

Tehnicianul lui FC Argeș, Bogdan Andone, a primit distincția de antrenor al etapei a 12-a. LPF a remarcat intervențiile sale de la pauza partidei cu Universitatea Cluj, după care formația piteșteană a reușit să revină și să obțină un punct pe terenul vicecampioanei.

În urma rezultatelor din etapa a 12-a, Dinamo conduce clasamentul Superligii, cu 29 de puncte, fiind urmată de Rapid, cu 27 de puncte, și Universitatea Craiova, cu 26 de puncte.

Echipa ideală a etapei a 12-a, în viziunea LPF, arată astfel: Eduard Pap – Răzvan Onea, Oleksandr Romanchuk, Dmytro Pospielov, Ricardo Pădurariu – Alexandru Dobre, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan, Omar El Sawy – Simon Elisor, Jovo Lukic. Antrenor: Bogdan Andone.

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