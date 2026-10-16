Liderul a lovit pe final! Dinamo – FC Botoșani 2 – 0, cu două goluri din penalty

Formația pregătită de Nuno Campos a ajuns astfel la cinci victorii consecutive în campionat și este sigură că va rămâne pe prima poziție și după această rundă.

Înaintea partidei, Dinamo avea 26 de puncte, două mai multe decât Rapid. FC Botoșani ocupa poziția a zecea, cu 14 puncte, și venea după victoria cu 2-0 în fața celor de la UTA.

Cîrjan, bară în prima repriză

Dinamo a avut cea mai importantă oportunitate a primei reprize în minutul 35. Cătălin Cîrjan a șutat puternic din interiorul careului, însă mingea a lovit bara porții apărate de Anestis.

Niciuna dintre echipe nu a reușit să modifice tabela până la pauză, astfel că s-a intrat la cabine cu scorul de 0-0.

Gazdele au început partida cu Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen, Karamoko.

Marius Croitoru i-a trimis în teren pentru FC Botoșani pe Anestis – Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș – Ongenda, Papa, De Vega – Idowu, Dumiter, Mailat.

Două penalty-uri în ultimele minute

Echilibrul de pe tabelă s-a rupt abia în minutul 81. Dinamo a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar Armstrong a transformat pentru 1-0.

FC Botoșani nu a mai reușit să revină, iar în prelungiri gazdele au primit o nouă lovitură de la 11 metri. De această dată, responsabilitatea execuției i-a revenit lui Cătălin Cîrjan, care a înscris în minutul 90+2 și a stabilit scorul final, 2-0.

Succesul confirmă perioada foarte bună traversată de Dinamo. După primele 11 etape, formația bucureșteană avea deja patru victorii consecutive, iar rezultatul împotriva Botoșaniului prelungește seria la cinci succese.

Dinamo ajunge, pe baza clasamentului indicat înaintea partidei, la 29 de puncte după 12 etape și își asigură matematic menținerea pe primul loc la finalul rundei.

Pentru FC Botoșani, în schimb, eșecul întrerupe tentativa de a lega pentru prima dată în acest sezon două victorii consecutive în Superliga.