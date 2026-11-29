Rapid a avut un început de partidă excelent și a deschis scorul încă din minutul 4, prin Filip Stojilkovic. Atacantul a primit o pasă de la Claudiu Petrila, l-a driblat pe portarul Anestis și a trimis mingea în plasă.

Rapid și-a mărit avantajul în minutul 14, când Mihai Dobre a finalizat din interiorul careului o pasă primită de la Constantin Grameni. Un minut mai târziu, Stojilkovic a reușit dubla, după o pasă venită de la Cristian Manea, iar giuleștenii conduceau deja cu 3-0 după numai un sfert de oră de joc.

Dominarea echipei lui Daniel Pancu a continuat, iar Sheriff Sinyan a înscris pentru 4-0 în minutul 28, după ce mingea respinsă de Mamadou Diarra în urma unui corner a ajuns la fundașul rapidist, care a șutat din prima.

Scorul pauzei a fost stabilit de Cătălin Vulturar, în minutul 44, cu un șut spectaculos de la aproximativ 25 de metri, mingea ajungând în plasa laterală.

Rapid a mai avut două reușite anulate pentru ofsaid în prima repriză, prin Adrian Petrila, în minutul 22, și Olimpiu Moruțan, în minutul 41.

După pauză, ritmul partidei a scăzut, iar tabela nu s-a mai modificat. Antrenorul gazdelor a efectuat mai multe schimbări, iar FC Botoșani a încercat să reducă din diferență. În minutul 79, oaspeții au marcat prin Andrei Dumiter, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid în faza de construcție.

Rapid urcă pe primul loc înainte de Craiova-Dinamo

În urma acestui rezultat, Rapid a acumulat 37 de puncte după 17 etape și a urcat pe primul loc în Superligă. Giuleștenii au un punct peste Universitatea Craiova, care are însă un meci mai puțin disputat. Dinamo ocupă poziția a treia, cu 33 de puncte și, de asemenea, un joc mai puțin disputat.

Runda se va încheia luni seară, cu duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, programat de la ora 20:00, în Bănie.