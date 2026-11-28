FCSB a început în ofensivă și a avut primele ocazii prin Alexandru Stoian, Denis Drăguș și Karlo Muhar. Deschiderea scorului a venit în minutul 39, când Risto Radunovic a executat un corner, iar Joyskim Dawa s-a înălțat în careul advers și a înscris cu o lovitură de cap.

Roș-albaștrii au majorat avantajul chiar înainte de pauză. În minutul 45+1, arbitrul Adrian Cojocaru a dictat penalty după ce Mate Odor a atins mingea cu mâna în propriul careu. Denis Drăguș a executat lovitura de la 11 metri, însă portarul Pap a respins. Atacantul a urmărit mingea și a înscris din apropiere, stabilind scorul de 2-0.

Reghecampf l-a schimbat pe Ofri Arad după numai 31 de minute

Un moment neobișnuit s-a petrecut în repriza secundă. Laurențiu Reghecampf a decis să-l scoată de pe teren pe Ofri Arad, deși mijlocașul israelian fusese introdus la pauză.

Acesta a rezistat doar până în minutul 76, când a fost înlocuit cu Aymen Boutoutaou.

FCSB a continuat să controleze jocul și după această schimbare, iar Csikszereda nu a găsit soluțiile pentru a reveni în partidă. Oaspeții au încercat să pună presiune în ultimele minute, dar nu au reușit să modifice tabela.

Succesul îi aduce formației lui Reghecampf trei puncte importante. FCSB urcă pe locul al șaptelea, cu 25 de puncte, devansând Farul Constanța, învinsă de Corvinul Hunedoara, tot sâmbătă.

De partea cealaltă, Csikszereda rămâne pe ultimul loc, cu numai șase puncte, după 17 partide. Formația din Miercurea Ciuc a ajuns la 13 înfrângeri în actualul sezon.