Britanicul George Russell a fost cronometrat în 1:21.695 și l-a devansat cu 0,175 secunde pe coechipierul său, Kimi Antonelli, proaspăt încoronat campion mondial.

Russell a reușit să răstoarne calculele după ce Antonelli dominase toate cele trei sesiuni de antrenamente libere. Italianul pornise ca favorit pentru pole-position, însă britanicul a fost mai rapid în primele două segmente ale calificărilor și a continuat prestația bună în Q3.

În ultima parte a sesiunii, Russell a stabilit timpul de 1 minut, 21 de secunde și 695 de miimi, suficient pentru a-și asigura prima poziție pe grila de start. Antonelli a încheiat la 175 de miimi în spate, în timp ce Lando Norris (McLaren) a obținut al treilea timp.

Pentru Russell este a șasea plecare din pole-position în sezonul 2026, după cele obținute în Australia, Canada, Barcelona, Austria și Azerbaidjan.

Verstappen, în urma coechipierului de la Red Bull

Max Verstappen (Red Bull) a reușit să ajungă în ultima parte a calificărilor, după ce avusese dificultăți în antrenamente, însă nu a reușit să lupte pentru pole. Pilotul neerlandez a încheiat doar al șaselea, chiar în urma colegului său de echipă, Isack Hadjar.

Lando Norris a fost cel mai bine clasat pilot McLaren, în timp ce Oscar Piastri a ajuns și el în primii zece, situându-se al patrulea.

Charles Leclerc a fost primul pilot Ferrari din calificări, situându-se al șaptelea. Lewis Hamilton a avut din nou o sesiune dificilă la volanul monopostului Ferrari și a încheiat doar al nouălea.

Russell, în lupta pentru podiumul clasamentului general

Deși Mercedes și-a asigurat deja titlul constructorilor, lupta pentru pozițiile de pe podiumul clasamentului piloților rămâne deschisă. Russell ocupă locul al patrulea înaintea Marelui Premiu al Qatarului, la egalitate de puncte cu Lando Norris și la trei puncte în urma lui Lewis Hamilton.

Cursa de la Lusail, penultima a sezonului 2026, este programată duminică, iar startul se va da la ora 18:00