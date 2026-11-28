Mikaela Shiffrin, deținătoarea Globului mare de Cristal, conducea după prima manșă, dar a ratat victoria pe pârtia unde suferise un accident grav în urmă cu doi ani.

Robinson a încheiat cele două manșe cu timpul total de 2 minute și 3,02 secunde, în timp ce Shiffrin a fost cronometrată în 2:03.13. Neozeelandeza a reușit o revenire importantă în manșa secundă, după ce în prima coborâre ocupase locul al doilea, la 39 de sutimi în spatele americancei.

Shiffrin încheiase prima manșă cu timpul de 1:01.23, fiind cea mai rapidă dintre cele 56 de sportive înscrise în concurs. Sara Hector ocupa poziția a treia, la 86 de sutimi, iar austriecei Julia Scheib, câștigătoarea Globului de Cristal la slalom uriaș, îi revenea locul al patrulea.

În manșa decisivă, Robinson a recuperat diferența față de americancă și a obținut victoria cu un avans de numai 0,11 secunde. Paula Moltzan a terminat pe locul al treilea, la 0,54 secunde de câștigătoare.

Scheib a abandonat după al doilea intermediar.

Revenire importantă pentru Shiffrin la doi ani după accidentarea de la Killington

Concursul a avut o încărcătură specială pentru Mikaela Shiffrin, care a revenit pe pârtia din Vermont pentru prima dată după accidentul din noiembrie 2024. Atunci, americanca s-a accidentat grav în timpul probei de slalom uriaș, când se afla în cursa pentru victoria cu numărul 100 din Cupa Mondială.

Shiffrin a suferit multiple contuzii și o rană abdominală profundă, fiind nevoită să ia o pauză de mai multe săptămâni. Revenirea la Killington a reprezentat și prima sa competiție după etapa de deschidere a actualului sezon, desfășurată la Sölden.

În clasamentul final, Zrinka Ljutić s-a clasat pe locul al patrulea, Camille Rast a fost a cincea, iar Lara Colturi, reprezentanta Albaniei și lidera clasamentului general în Cupa Mondială, a încheiat pe poziția a zecea.

Cupa Mondială de schi alpin feminin continuă duminică, tot la Killington, cu proba de slalom special.