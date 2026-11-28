Brentford a început curajos și a deschis scorul în minutul 19, prin Callum Wilson. Atacantul a primit o pasă de la Dango Ouattara și a finalizat cu un șut plasat, fără să-i ofere portarului Senne Lammens vreo șansă.

Același Wilson a lovit din nou în minutul 32, tot după o pasă decisivă a lui Ouattara. Atacantul a ajuns la o minge în careu și a mărit avantajul oaspeților la 2-0.

Manchester United a încercat să revină în joc, însă ofensiva gazdelor nu a găsit soluțiile necesare pentru a trece de apărarea adversă. Deși a avut mai mult posesia și a expediat 25 de șuturi, dintre care opt pe spațiul porții, formația lui Pochettino nu a reușit să înscrie.

În partea secundă, Brentford a continuat să profite de problemele defensive ale adversarilor. Kristoffer Ajer a făcut 3-0 în minutul 82, după o fază pornită de la un corner. Kevin Schade a stabilit scorul final în primul minut al prelungirilor, după o pasă a lui Michael Kayode.

Pochettino nu a câștigat niciunul dintre primele trei meciuri

Eșecul cu Brentford reprezintă o nouă lovitură pentru Mauricio Pochettino, care nu a reușit încă să obțină prima victorie de când a preluat conducerea tehnică a lui Manchester United.

Argentinianul a debutat cu o remiză, 2-2 cu Sporting Lisabona, în Liga Campionilor, după înfrângerea categorică în fața lui Liverpool, scor 0-4, din Premier League. Nici primul său meci pe banca echipei pe Old Trafford nu a adus rezultatul dorit.

Suporterii și-au exprimat nemulțumirea prin huiduieli atât la pauză, cât și după fluierul final. Mai mulți spectatori au început să părăsească stadionul înainte de încheierea partidei, după ce Brentford a înscris al patrulea gol.

Manchester United, pe loc de retrogradare

Rezultatele slabe au consecințe serioase în clasament. Manchester United rămâne cu opt puncte după 12 etape și ocupă locul 19, penultima poziție, cu un singur succes în actuala ediție de campionat.

Bilanțul echipei este îngrijorător: o victorie, cinci remize și șase înfrângeri, cu 27 de goluri primite și numai 14 înscrise.

În plus, formația de pe Old Trafford nu a mai câștigat în Premier League din luna august, iar diferența față de obiectivele stabilite la începutul sezonului devine tot mai greu de recuperat.

De partea cealaltă, Brentford obține o nouă victorie importantă, după succesul cu 4-0 înregistrat în etapa precedentă împotriva lui Everton. Brentford ocupă loc de cupe europene, fiind pe a cincea poziție, cu 20 de puncte.