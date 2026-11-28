Primul meci al lui Edi Iordănescu în fotbalul englez nu a adus și prima victorie pentru Watford. Formația pregătită de tehnicianul român a obținut un punct pe terenul lui Derby County, într-o partidă în care gazdele au avut două goluri anulate pentru ofsaid.

Lars-Jørgen Salvesen a fost protagonistul celor două faze. Atacantul norvegian a înscris prima dată în minutul 19, însă reușita a fost anulată, iar în minutul 53 a trimis din nou mingea în plasă, fără ca golul să fie validat.

Watford a avut propriile probleme în partida de pe Pride Park. Soumaila Coulibaly s-a accidentat înaintea pauzei și a fost înlocuit cu Branimir Mlacic.

Echipa lui Iordănescu nu a expediat niciun șut pe poartă în prima repriză, deși a avut nouă tentative de finalizare. Cea mai mare oportunitate a oaspeților a venit în prelungiri, când Iker Bravo a primit mingea în careu, dar a șutat direct pe direcția portarului.

Astfel, antrenorul român a obținut primul punct în Championship, însă Watford continuă să aibă probleme în deplasare, unde nu a reușit încă să câștige în actuala ediție de campionat.

Edi Iordănescu a fost numit oficial antrenor al lui Watford pe 25 noiembrie, după despărțirea clubului de Alessio Dionisi. Tehnicianul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu posibilitatea prelungirii.

Andrei Coubiș, integralist în remiza lui Lincoln cu Wolverhampton

Un alt fotbalist român a evoluat sâmbătă în liga a doua engleză. Andrei Coubiș a fost titular pentru Lincoln City în confruntarea cu Wolverhampton, încheiată cu scorul de 0-0.

Fundașul central a făcut parte din linia defensivă a gazdelor și a rămas pe teren până la finalul întâlnirii. Lincoln a obținut astfel un punct important în fața uneia dintre echipele puternice ale campionatului.

Partida s-a disputat pe o ploaie puternică, iar gazdele au fost aproape să obțină victoria. Ben House a trimis mingea în transversală în repriza secundă, după o fază în care portarul José Sá a fost depășit de traiectoria balonului.

Lincoln a întrerupt astfel o serie de cinci înfrângeri consecutive, în timp ce Wolverhampton, a doua clasată din ierarhie, a ajuns la nouă partide la rând fără eșec în toate competițiile.

Coubiș a ajuns la Lincoln City în vara acestui an, după transferul de la Universitatea Cluj, mutare pentru care formația engleză a achitat aproximativ trei milioane de euro.

Watford și Lincoln sunt vecine în clasament, având același număr de puncte acumulate, 16. Watflord ocupă locul 20, iar Lincoln pe locul 21, ultimul care oferă menținerea în Championship.