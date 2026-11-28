Tehnicianul a subliniat că noua provocare profesională reprezintă nu doar o etapă importantă în cariera sa, ci și o oportunitate de a demonstra valoarea fotbalului românesc pe plan internațional.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, de la Vicarage Road, stadionul formației Watford, fostul selecționer al României le-a mulțumit celor care i-au transmis felicitări și mesaje de susținere după numirea sa în funcție.



„Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate importantă”

Iordănescu a explicat că a acceptat oferta clubului englez cu încredere și determinare, fiind conștient de așteptările care însoțesc noul său mandat.

„Este o mare responsabilitate, dar, în egală măsură, o oportunitate importantă, pe care am ales să o îmbrățișez cu toată convingerea, energia și determinarea mea”, a transmis antrenorul.

Tehnicianul a evidențiat încrederea acordată de conducerea clubului Watford și dorința sa de a construi un proiect sportiv care să confirme așteptările.

Edi Iordănescu: „Simt o responsabilitate imensă față de români”

Dincolo de obiectivele profesionale, antrenorul a insistat asupra semnificației pe care o are pentru el reprezentarea României în fotbalul englez.

Iordănescu consideră că succesul său ar putea contribui la îmbunătățirea imaginii antrenorilor și a fotbalului românesc în străinătate.

„Simt o responsabilitate imensă față de români, față de suporterii români și față de fotbalul românesc”, a afirmat tehnicianul.

Acesta a precizat că își dorește să confirme că profesioniștii români pot obține rezultate într-un mediu fotbalistic caracterizat de un nivel ridicat al competiției.

„Fiecare reușită a unui român dincolo de granițele țării poate deschide o ușă”

În mesajul său, Iordănescu a explicat că privește experiența de la Watford și ca pe o posibilitate de a crea noi oportunități pentru alți români.

Antrenorul a evidențiat calitățile pe care le consideră definitorii pentru profesioniștii din România, între care creativitatea, inteligența, caracterul și capacitatea de a face față provocărilor.

„Cred că fiecare reușită a unui român dincolo de granițele țării poate deschide o ușă, poate schimba o percepție și poate inspira o nouă generație”, a scris Iordănescu.

Fostul selecționer a subliniat că își dorește să obțină rezultate nu doar pentru propria carieră, ci și pentru a contribui la recunoașterea valorii fotbalului românesc.

Un nou început la Vicarage Road

La finalul mesajului, tehnicianul a reiterat că își începe mandatul cu ambiție, respect și dorința de a confirma încrederea primită.

„Plec la acest drum cu ambiție, cu modestie, cu respect și cu mândria de a fi român”, a transmis Edi Iordănescu.

Postarea a fost încheiată cu un mesaj de mulțumire adresat celor care îl susțin în această nouă etapă a carierei sale.