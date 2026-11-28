Echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă a controlat prima repriză și a intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, scor 17-14. Polonezele au rămas însă aproape de România și au încercat să revină în joc după pauză.
Naționala tricoloră a reușit să-și păstreze avantajul, însă oaspetele au revenit puternic în ultimele 15 minute. În minutul 49, Polonia s-a apropiat la un singur gol, scor 30-29, după reușita Monikăi Kobylinska.
„Tricolorele” au reacționat însă imediat și au refăcut diferența. Sorina Grozav, Cristina Laslo și Yaroslava Burlachenko au contribuit la desprinderea României, care a ajuns la 34-31 în minutul 55.
Finalul le-a aparținut clar gazdelor. România a înscris de patru ori în ultimele minute, prin Burlachenko, Grozav și Elena Roșu, și s-a impus în cele din urmă la șase goluri diferență, 38-32.
Sorina Grozav a încheiat partida cu opt goluri din 11 aruncări și a fost principala marcatoare a echipei naționale. Elena Roșu a contribuit cu șase reușite, în timp ce Yaroslava Burlachenko și Cristina Laslo au înscris câte patru goluri.
Au mai marcat pentru România: Alisia Boiciuc (3), Crina Pintea (3), Andreea Popa (4), Mariam Mohamed (2), Ioana Necula (2), Mihaela Mihai (1) și Maria Lixandroiu (1).
În poartă, Yuliya Dumanska a încheiat cu 8 parade, pentru un procentaj de 25%.
De partea cealaltă, Monika Kobylinska, Katarzyna Cygan și Magda Balsam au fost cele mai eficiente jucătoare ale Poloniei, fiecare cu câte opt goluri.
Cele două reprezentative se vor întâlni din nou duminică, de la ora 13:00, tot în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
Pentru naționala României, aceste confruntări reprezintă ultimele verificări înaintea Campionatului European de handbal feminin, programat în perioada 3-20 decembrie 2026.
„Tricolorele” vor evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Debutul României la turneul final este programat pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei.