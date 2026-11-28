Echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă a controlat prima repriză și a intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, scor 17-14. Polonezele au rămas însă aproape de România și au încercat să revină în joc după pauză.

Naționala tricoloră a reușit să-și păstreze avantajul, însă oaspetele au revenit puternic în ultimele 15 minute. În minutul 49, Polonia s-a apropiat la un singur gol, scor 30-29, după reușita Monikăi Kobylinska.

„Tricolorele” au reacționat însă imediat și au refăcut diferența. Sorina Grozav, Cristina Laslo și Yaroslava Burlachenko au contribuit la desprinderea României, care a ajuns la 34-31 în minutul 55.

Finalul le-a aparținut clar gazdelor. România a înscris de patru ori în ultimele minute, prin Burlachenko, Grozav și Elena Roșu, și s-a impus în cele din urmă la șase goluri diferență, 38-32.

Sorina Grozav, cea mai bună marcatoare a României

Sorina Grozav a încheiat partida cu opt goluri din 11 aruncări și a fost principala marcatoare a echipei naționale. Elena Roșu a contribuit cu șase reușite, în timp ce Yaroslava Burlachenko și Cristina Laslo au înscris câte patru goluri.

Au mai marcat pentru România: Alisia Boiciuc (3), Crina Pintea (3), Andreea Popa (4), Mariam Mohamed (2), Ioana Necula (2), Mihaela Mihai (1) și Maria Lixandroiu (1).

În poartă, Yuliya Dumanska a încheiat cu 8 parade, pentru un procentaj de 25%.

De partea cealaltă, Monika Kobylinska, Katarzyna Cygan și Magda Balsam au fost cele mai eficiente jucătoare ale Poloniei, fiecare cu câte opt goluri.

România mai joacă o dată cu Polonia

Cele două reprezentative se vor întâlni din nou duminică, de la ora 13:00, tot în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

Pentru naționala României, aceste confruntări reprezintă ultimele verificări înaintea Campionatului European de handbal feminin, programat în perioada 3-20 decembrie 2026.

„Tricolorele” vor evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Debutul României la turneul final este programat pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei.