Prima pagină » Sport » Diana Ciucă va continua la Rapid. Al șaptelea sezon în tricoul giuleștencelor pentru internaționala română

Diana Ciucă va continua la Rapid. Al șaptelea sezon în tricoul giuleștencelor pentru internaționala română

Portarul Diana Ciucă, căpitanul echipei feminine de handbal Rapid București, va continua la formația giuleșteană și în sezonul 2027-2028, care va fi al șaptelea consecutiv petrecut în tricoul alb-vișiniu, a anunțat luni clubul bucureștean.
Diana Ciucă va continua la Rapid. Al șaptelea sezon în tricoul giuleștencelor pentru internaționala română
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 nov. 2026, 11:25, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În vârstă de 26 de ani, născută la Craiova, pe 1 iunie 2000, Diana Ciucă este una dintre jucătoarele importante ale Rapidului și un reper în vestiarul echipei, potrivit comunicatului grupării din Giulești.

„Sezonul 2027-2028 va fi al șaptelea sezon consecutiv în care Diana va apăra culorile alb-vișinii, o continuitate construită pe încredere, respect reciproc și dorința comună de performanță”, a transmis Rapid.

Diana Ciucă a ajuns la Rapid în vara anului 2021, după patru sezoane petrecute la SCM Râmnicu Vâlcea. În primul său sezon în Giulești, a contribuit la câștigarea titlului național, obținut de Rapid după o așteptare de 19 ani.

Portarul român are în palmares două titluri de campioană a României, unul cu Râmnicu Vâlcea (2019) și unul cu Rapid (2022), și a evoluat alături de formația bucureșteană în Liga Campionilor și Liga Europeană.

Ciucă este și componentă a echipei naționale a României, fiind unul dintre cei trei portari convocați de selecționerul Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul European din decembrie.

„Prin profesionalism, seriozitate, implicare și spirit de echipă, Diana reprezintă valorile pe care clubul nostru le promovează și le caută în fiecare sportiv care îmbracă tricoul Rapidului”, mai arată oficialii clubului rapidist.

În prezent, Rapid ocupă locul 5 în clasamentul Ligii Florilor, cu 13 puncte, după 10 meciuri disputate. Gruparea giuleșteană se află la cinci puncte de prima poziție, ocupată de campioana en-titre Gloria Bistrița, care are un meci mai puțin disputat.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
„Am crezut că fac infarct!”. Un bărbat din Timișoara și mama lui, executați silit pentru credite bancare despre care spun că nu știau. Avocată: „Nu este semnătura lor”
Libertatea
Oasele pe care le vei avea la 70 de ani se construiesc încă de la 20. Obiceiurile care te pot proteja de osteoporoză
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor