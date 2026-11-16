Diana Ciucă va continua la Rapid. Al șaptelea sezon în tricoul giuleștencelor pentru internaționala română

În vârstă de 26 de ani, născută la Craiova, pe 1 iunie 2000, Diana Ciucă este una dintre jucătoarele importante ale Rapidului și un reper în vestiarul echipei, potrivit comunicatului grupării din Giulești.

„Sezonul 2027-2028 va fi al șaptelea sezon consecutiv în care Diana va apăra culorile alb-vișinii, o continuitate construită pe încredere, respect reciproc și dorința comună de performanță”, a transmis Rapid.

Diana Ciucă a ajuns la Rapid în vara anului 2021, după patru sezoane petrecute la SCM Râmnicu Vâlcea. În primul său sezon în Giulești, a contribuit la câștigarea titlului național, obținut de Rapid după o așteptare de 19 ani.

Portarul român are în palmares două titluri de campioană a României, unul cu Râmnicu Vâlcea (2019) și unul cu Rapid (2022), și a evoluat alături de formația bucureșteană în Liga Campionilor și Liga Europeană.

Ciucă este și componentă a echipei naționale a României, fiind unul dintre cei trei portari convocați de selecționerul Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul European din decembrie.

„Prin profesionalism, seriozitate, implicare și spirit de echipă, Diana reprezintă valorile pe care clubul nostru le promovează și le caută în fiecare sportiv care îmbracă tricoul Rapidului”, mai arată oficialii clubului rapidist.

În prezent, Rapid ocupă locul 5 în clasamentul Ligii Florilor, cu 13 puncte, după 10 meciuri disputate. Gruparea giuleșteană se află la cinci puncte de prima poziție, ocupată de campioana en-titre Gloria Bistrița, care are un meci mai puțin disputat.