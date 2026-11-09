Despărțire surpriză la Rapid. Mariana Lopes pleacă din Giulești la cererea handbalistei

„Clubul nostru și jucătoarea Mariana Lopes au ajuns la un acord privind încetarea imediată a colaborării, în urma dorinței exprimate de aceasta de a-și continua cariera în altă parte”, a transmis Rapid într-un comunicat oficial.

Conducerea clubului a precizat că respectă decizia handbalistei.

„Deși această despărțire vine într-un moment dificil pentru echipa noastră, respectăm decizia jucătoarei și mergem mai departe cu încredere în grupul pe care l-am construit împreună”, se mai arată în comunicat.

„Credem că adevărata forță a echipei noastre stă în unitate, în caracter și în implicarea deplină a fiecărei persoane care face parte din echipa CS Rapid București. Aceste valori rămân fundamentul nostru și vor continua să ne ghideze în tot ceea ce facem, rămânând pe deplin concentrați să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus pentru acest sezon”, au mai transmis oficialii grupării giuleștene.

Mariana Lopes, internațională portugheză cu experiență în Germania și Ungaria

În vârstă de 31 de ani, Mariana Ferreira Lopes evoluează pe postul de coordonator de joc și poate acoperi și poziția de inter stânga. Născută la Aveiro, în Portugalia, handbalista are o experiență importantă la nivel internațional și este componentă a reprezentativei țării sale.

Lopes a ajuns la Rapid în vara anului 2025, după ce a evoluat pentru formația maghiară Békéscsabai Előre NKSE. Anterior, a mai jucat în Portugalia, Suedia și Germania, la AC Alavarium, Boden Handboll, SV Union Halle-Neustadt, Thüringer HC și Bayer Leverkusen.

În sezonul 2025/2026, portugheza a participat cu Rapid în EHF European League, competiție în care a marcat 43 de goluri.

Lopes are peste 70 de selecții pentru naționala Portugaliei.