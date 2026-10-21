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Andrijana Tatar, noul pivot al echipei HC Dunărea Brăila. Jucătoarea va fi disponibilă din ianuarie 2027

HC Dunărea Brăila a anunțat miercuri transferul handbalistei muntenegrene Andrijana Tatar, care va evolua pe postul de pivot și va purta tricoul cu numărul 10. Jucătoarea este așteptată să intre în competițiile oficiale începând din ianuarie 2027, după o perioadă de recuperare, potrivit clubului.
Andrijana Tatar, noul pivot al echipei HC Dunărea Brăila. Jucătoarea va fi disponibilă din ianuarie 2027
sursă foto: HC Dunărea Brăila
Petre Apostol
21 oct. 2026, 10:17, Sport
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În vârstă de 30 de ani, Tatar este o jucătoare de 1,79 metri, născută la Cetinje, fiind componentă a lotului național din Muntenegru.

De-a lungul carierei, handbalista a evoluat pentru formații precum ZORK Jagodina și ŽRK Naisa Niš, în Serbia, și MKS Lublin, în Polonia. În sezonul 2025-2026, ea a reprezentat formația ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, evoluând în EHF European League, unde a înscris 17 goluri.

Tatar cunoaște campionatul românesc, după ce a jucat pentru Minaur Baia Mare în sezonul 2024-2025. În sezonul respectiv, Tatar a disputat 24 de meciuri oficiale și a înscris 46 de goluri pentru formația băimăreană. Minaur a încheiat campionatul Ligii Florilor pe locul al patrulea.

Pivotul muntenegrean vine după o accidentare gravă, o ruptură de ligament încrucișat anterior suferită în februarie 2026.

„Sunt cu adevărat încântată să încep acest nou capitol al carierei mele alături de HC Dunărea Brăila. Faptul că mă alătur unui club cu ambiții mari, obiective importante și o mentalitate de învingător reprezintă pentru mine o motivație extraordinară. După o perioadă de recuperare, sunt cu atât mai motivată să revin la cea mai bună formă și să contribui la succesul echipei. Aștept cu nerăbdare noile provocări”, a transmis jucătoarea, potrivit mesajului publicat de gruparea brăileană.

La nivelul campionatului intern, HC Dunărea Brăila ocupă locul al doilea în Liga Florilor, cu 12 puncte, după șapte meciuri jucate. Este la egalitate cu prima clasată, campioana en-titre Gloria Bistrița, care are, însă, un meci mai puțin disputat.

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