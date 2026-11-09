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Pizza, noua armă occidentală. O consilieră a lui Putin vrea să scoată pizza din școli. Un activist o numește „soft power în cutie de carton”

Pizza în școlile din Rusia a devenit subiect de dispută politică. O consilieră a lui Vladimir Putin cere ca preparatul italian să dispară din cantine, iar un activist pro-Kremlin îl numește „soft power într-o cutie de carton” și amintește că Italia furnizează arme Ucrainei.
Pizza, noua armă occidentală. O consilieră a lui Putin vrea să scoată pizza din școli. Un activist o numește „soft power în cutie de carton”
Andreea Tobias
09 nov. 2026, 17:54, Știri externe
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„Timp de o mie de ani, bunicile noastre au copt plăcinte, iar acum ne vând o lipie italiană cu ketchup”. Așa a descris pizza activistul pro-Kremlin Vitali Borodin, într-o postare pe Telegram citată de The Moscow Times și preluată de Il Messaggero. Borodin, directorul Fundației împotriva corupției și pentru securitate națională, a cerut interzicerea pizzei în școli și universități.

„Vă reamintesc că Italia se află pe lista țărilor ostile și furnizează arme regimului de la Kiev”, a scris el. Activistul a mers mai departe: „Întâi vine pizza, apoi Halloween-ul. Și dintr-odată, copiii nu mai pot numi nici măcar un singur fel de mâncare rusesc”. El a cerut autorităților să interzică și firmele cu nume străine, precum „pizzeria”.

Borodin nu e la prima campanie de acest fel: a denunțat în trecut „influența străină” până și în cazul lui Moș Crăciun.

Ce cere consiliera lui Putin

Câteva zile mai târziu, Elena Iampolskaia, consiliera președintelui rus pentru politici culturale, lingvistice și școlare, a susținut că pizza nu are ce căuta în școli.

„Pizza nu este deloc un aliment care ar trebui să existe în instituțiile școlare, pentru că nu le face bine copiilor. Una e ca un copil s-o mănânce cu permisiunea părinților sau ca să sărbătorească ceva, alta e s-o găsească la cantina școlii. Sunt foarte surprinsă că așa ceva există”, a declarat ea.

Iampolskaia, aflată sub sancțiunile Uniunii Europene și ale Regatului Unit, a sprijinit propunerea ca pizza să fie înlocuită cu kulebiaka, o plăcintă tradițională rusească umplută. „Bucătăria rusă este magnifică. Să le dăm măcar copiilor noștri ocazia s-o încerce”, a spus ea, observând că nu toți părinții au timp să gătească acasă preparate tradiționale.

Valorile tradiționale

În noiembrie 2022, Vladimir Putin a semnat un decret care subliniază rolul statului în păstrarea „valorilor spirituale și morale tradiționale”, înrădăcinate, printre altele, în moștenirea culturală a țării.

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