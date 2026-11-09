CNAS publică ghidul pentru pacientele cu cancer ovarian. Ce investigații și tratamente se decontează

Casa Națională de Asigurări de Sănătate publică un material informativ dedicat pacienților oncologici și pune la dispoziție un ghid privind serviciile medicale decontate pentru femeile diagnosticate cu cancer ovarian.

Documentul explică etapele pe care trebuie să le parcurgă pacientele pentru diagnosticarea și tratarea bolii, precum și drepturile de care beneficiază în sistemul public de sănătate.

Care sunt simptomele cancerului ovarian

Cancerul ovarian poate avea manifestări discrete, care sunt uneori confundate cu simptomele altor afecțiuni. Printre semnalele de alarmă se numără balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelvine, senzația de sațietate rapidă și modificările neobișnuite ale ciclului menstrual.

În prezent, nu există un test de screening pentru cancerul ovarian, motiv pentru care recunoașterea simptomelor și prezentarea la medic sunt esențiale pentru depistarea cât mai timpurie a bolii.

Diagnostic în maximum 28 de zile

Potrivit ghidului CNAS, pacientele pot beneficia de investigații medicale decontate pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

Un rol important îl are biletul de trimitere marcat „SO” (suspiciune oncologică), care permite accesul la investigațiile necesare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru diagnosticarea cancerului ovarian sunt disponibile pachete standardizate de servicii medicale în regim de spitalizare de zi. Acestea includ investigații pentru stabilirea diagnosticului, evaluarea extinderii bolii și aprecierea stării generale a pacientei.

CNAS recomandă ca întregul proces de diagnosticare să fie finalizat în 28 de zile calendaristice, astfel încât tratamentul să poată fi stabilit cât mai rapid.

Ce servicii medicale sunt decontate pentru pacientele cu cancer ovarian

După confirmarea diagnosticului, pacientele au acces la mai multe servicii medicale prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Printre acestea se numără:

– Tratament oncologic: acces la terapii prin Programul Național de Oncologie, inclusiv pentru pacientele neasigurate, în condițiile legii;

– Testare genetică: investigații pentru anumite forme de cancer ovarian, în vederea personalizării tratamentului;

– Monitorizare: decontarea investigațiilor recomandate de medicul specialist;

– Recuperare medicală: servicii în ambulatoriu, pentru maximum 42 de zile pe an;

– Psiho-oncologie: până la patru ședințe lunar, în condițiile reglementărilor aplicabile;

– Îngrijiri la domiciliu: servicii medicale și paliative, în funcție de nevoile pacientei.

Sprijinul medical nu se încheie odată cu tratamentul oncologic. Ghidul pune accent și pe monitorizarea ulterioară, recuperarea fizică, consilierea psihologică și îngrijirile adaptate fiecărei paciente.

Unde poate fi consultat ghidul CNAS

Ghidul complet „Traseul pacientei cu cancer ovarian” poate fi consultat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/tratament oncologic”.

Ghidul poate fi consultat și pe portalul e-SănătateaMea.

Pe site-ul CNAS este publicată și lista unităților medicale care derulează Programul Național de Oncologie, disponibilă în secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”.

Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu casele județene de asigurări de sănătate poate fi consultată pe site-ul fiecărei instituții.

„Informarea corectă, accesul la investigații și continuitatea îngrijirilor reprezintă elemente esențiale pentru ca fiecare pacientă să poată parcurge etapele diagnosticului și tratamentului în condiții de siguranță. Nu neglijați simptome aparent banale și nu amânați prezentarea la medic, de aceasta depind sănătatea și chiar viața dumneavoastră!”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS.