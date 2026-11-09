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PET-CT PSMA, o investigație avansată pentru cancerul de prostată, disponibilă și în România (P)

În cancerul de prostată, evaluarea extinderii bolii are un rol deosebit de important pentru stabilirea strategiei terapeutice.
PET-CT PSMA, o investigație avansată pentru cancerul de prostată, disponibilă și în România (P)
Mediafax
09 nov. 2026, 08:00, Publicitate
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În anumite situații, medicul poate recomanda PET-CT PSMA, o investigație de medicină nucleară utilizată pentru stadializarea și restadializarea bolii, care furnizează informații relevante pentru stabilirea planului personalizat de tratament. Investigația este disponibilă în România la Centrul Oncologic SANADOR, unde a fost introdusă în premieră națională.

PSMA, antigenul membranar specific prostatic, este o proteină prezentă în țesutul prostatic, care poate fi exprimată în cantitate crescută pe suprafața multor celule ale unui cancer de prostată, în special în unele forme agresive sau metastatice. Această caracteristică permite utilizarea PSMA ca țintă pentru imagistica moleculară.

Examinarea implică administrarea intravenoasă a unui radiotrasor pe bază de galiu-68, care se leagă de structurile care exprimă PSMA. Componenta PET evidențiază distribuția radiotrasorului în organism, iar imaginile CT permit localizarea anatomică a zonelor cu captare crescută.

În etapa de stadializare, PET-CT PSMA poate contribui la identificarea unor leziuni ganglionare, osoase sau viscerale. Informațiile obținute completează tabloul clinic și imagistic și ajută echipa medicală la evaluarea extinderii bolii și la stabilirea strategiei terapeutice.

Investigația are un rol important și în restadializare, inclusiv după o prostatectomie. Dacă valoarea PSA crește după tratament, situație care poate ridica suspiciunea unei recidive biochimice, medicul poate recomanda investigații suplimentare. În astfel de cazuri, PET-CT PSMA ajută la localizarea eventualelor focare de boală, inclusiv la nivelul lojei prostatice, ganglionilor sau oaselor, oferind informații utile pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare.

Rezultatul investigației PET-CT PSMA este interpretat împreună cu valoarea PSA, examenul histopatologic, restul investigațiilor imagistice, tratamentele efectuate anterior și starea generală a pacientului. Indicația pentru examinare este stabilită individual de medic, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu indicație medicală au acces la investigația PET-CT PSMA, introdusă în premieră națională la SANADOR, în cadrul unui parcurs integrat de diagnostic, stadializare și tratament al cancerului de prostată. Astfel, pacienții beneficiază de această metodă avansată de examinare, fără a mai fi necesară deplasarea la centre medicale din străinătate. Rezultatele investigației pot contribui la stabilirea strategiei terapeutice în cadrul unei abordări multidisciplinare, care integrează, în funcție de particularitățile fiecărui caz, chirurgia urologică, radioterapia și tratamentele oncologice sistemice.

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