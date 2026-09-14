Investigația acum disponibilă în România: PET-CT PSMA (P)

Investigația poate fi recomandată pentru stadializarea inițială a bolii, pentru pacienții cu cancer de prostată cu risc înalt, sau pentru restadializare, atunci când există suspiciunea de recidivă biochimică după un tratament cu intenție curativă.

Până la introducerea acestei investigații avansate în țara noastră, pacienții români care aveau indicație pentru PET-CT PSMA o puteau realiza doar în centre medicale din străinătate. Procedura permite evidențierea leziunilor care exprimă antigen membranar specific prostatic – PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe suprafața multor celule ale cancerului de prostată.

Realizarea investigației implică administrarea intravenoasă a unui radiotrasor special, care circulă prin sânge și se leagă de această țintă moleculară, astfel încât medicii pot identifica și localiza leziuni PSMA-pozitive. În acest fel, pot fi identificate leziuni tumorale la nivelul ganglionilor limfatici, oaselor sau altor organe, contribuind semnificativ la evaluarea extinderii bolii.

Recomandarea pentru această investigație este stabilită individual și nu înlocuiește alte proceduri indicate de medic. Avantajul examinării este informația suplimentară pe care o poate furniza despre localizarea și extinderea bolii, inclusiv dincolo de prostată, aspect care poate influența, în anumite situații, adaptarea planului de tratament. De aceea, rezultatul PET-CT PSMA este discutat de echipa oncologică multidisciplinară împreună cu alte investigații efectuate, pentru stabilirea planului de tratament personalizat.

În unele cazuri de cancer de prostată avansat, examinarea poate contribui și la evaluarea eligibilității pacienților pentru terapia PSMA cu lutețiu-177. Această metodă de tratament este destinată unor cazuri atent selectate, în care leziunile exprimă suficient PSMA și sunt îndeplinite criteriile medicale pentru tratament.

Și terapia PSMA cu lutețiu-177 este disponibilă în premieră în țara noastră la Centrul Oncologic SANADOR, fiind administrată în Secția de Terapie Izotopică, special amenajată pentru desfășurarea procedurilor de medicină nucleară în condiții de radioprotecție. În funcție de indicația medicală stabilită, pacienții au acces și la alte metode de tratament pentru cancerul de prostată, printr-o abordare integrată multidisciplinară.