Cine era cel mai bogat om din „Odiseea”? Regele cu palatul plin de aur, argint și fildeș, care l-a lăsat fără cuvinte pe fiul lui Ulise (P)

Menelau, regele care trăia într-un palat strălucitor

În cântul al IV-lea din „Odiseea”, Telemah ajunge la Sparta, însoțit de Pisistrate, fiul lui Nestor. Cei doi sunt primiți în palatul regelui Menelau, soțul Elenei din Troia, iar luxul reședinței îi impresionează imediat.

Descoperă palatul lui Menelau și întâlnirea sa cu Telemah în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Citește povestea originală și află cum trăiau regii greci, ce bogății dețineau și ce daruri prețioase ofereau oaspeților lor.

Homer descrie strălucirea bronzului, aurului, argintului, chihlimbarului și fildeșului. Telemah este atât de uimit, încât compară splendoarea palatului cu cea a locuinței lui Zeus din Olimp. Menelau îi răspunde că niciun muritor nu poate rivaliza cu bogăția zeului suprem, dar recunoaște că și-a adunat averea în urma unor călătorii îndelungate.

De unde provenea averea regelui Spartei?

După încheierea războiului troian, Menelau nu se întoarce imediat acasă. Călătorește timp de mai mulți ani și ajunge în ținuturi îndepărtate, de unde adună bogății.

Citește „Odiseea” de la Editura Litera și descoperă aventurile lui Menelau după războiul troian. Primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” prezintă o lume în care bogăția se măsura în aur, argint, animale, obiecte rare și daruri oferite între regi.

În relatarea sa către Telemah, regele amintește Ciprul, Fenicia, Egiptul, Etiopia, Sidonul și alte regiuni. Aceste călătorii îl transformă într-un conducător foarte înstărit, posesor al unor obiecte de lux și al unor metale prețioase.

Menelau nu este prezentat ca un negustor în sensul modern al cuvântului. Bogăția sa este asociată cu expedițiile, darurile, schimburile dintre conducători și resursele acumulate în lumea aristocratică a epopeii.

Cadoul de lux pe care Menelau i-l oferă lui Telemah

O dovadă a bogăției regelui apare în episodul darurilor pregătite pentru Telemah. Menelau îi oferă un vas de argint cu margini de aur, lucrat cu măiestrie, pe care îl primise la rândul său de la regele Sidonului.

Descoperă în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, ce însemna ospitalitatea în Grecia antică și de ce regii își ofereau daruri din aur și argint. Urmărește călătoria lui Telemah și întâlnirile sale cu marii conducători ai lumii homerice.

În lumea descrisă de Homer, asemenea obiecte aveau o semnificație care depășea valoarea materială. Darurile consolidau relațiile dintre conducători, exprimau respectul față de oaspeți și puteau deveni simboluri ale prestigiului unei familii.

Ospitalitatea era o obligație fundamentală a aristocrației homerice, iar un rege bogat își demonstra statutul și prin generozitatea față de cei care îi treceau pragul.

Ulise era și el foarte bogat. Câte turme de animale avea?

Deși Menelau impresionează prin luxul palatului, Ulise este prezentat la rândul său ca un conducător cu o avere considerabilă.

În cântul al XIV-lea, porcarul Eumeu descrie bogățiile stăpânului său. Ulise deținea pe continent câte douăsprezece turme de vite, oi, porci și capre, la care se adăugau animalele crescute pe insula Itaca.

Pentru lumea homerică, asemenea efective reprezentau o sursă majoră de bogăție. Animalele asigurau hrană, puteau fi oferite ca daruri și erau sacrificate în cadrul ritualurilor religioase.

Această avere explică de ce ospețele organizate de pretendenții Penelopei reprezentau o problemă atât de gravă. Tinerii nobili consumau zilnic resursele gospodăriei lui Ulise, în timp ce proprietarul era considerat dispărut.

Alcinoos, regele care avea câini de aur și argint

Menelau nu este singurul conducător al cărui palat impresionează prin lux. În cântul al VII-lea, Homer descrie reședința lui Alcinoos, regele feacilor, poporul care îl ajută pe Ulise să ajungă în Itaca.

Palatul are pereți strălucitori, porți de aur și stâlpi de argint. La intrare se află câini din aur și argint, realizați de zeul Hefaistos, despre care poetul spune că sunt nemuritori și nu îmbătrânesc. Reședința este înconjurată de grădini extraordinare, în care cresc pomi fructiferi și viță-de-vie. Fructele se coc în diferite perioade ale anului, iar abundența pare nesfârșită.

Descrierea îmbină luxul aristocratic cu elemente fantastice, astfel încât averea lui Alcinoos nu poate fi comparată direct cu proprietățile unui rege obișnuit.

Cine era, până la urmă, cel mai bogat?

Homer nu oferă un clasament al averilor și nici informații suficiente pentru a calcula valoarea bunurilor deținute de fiecare conducător.

Menelau este însă unul dintre cei mai puternici candidați la titlul de cel mai bogat personaj muritor din „Odiseea”, datorită descrierii explicite a palatului său și a bogățiilor acumulate în timpul călătoriilor. Ulise impresionează prin proprietățile și turmele sale, în timp ce Alcinoos locuiește într-un palat aproape supranatural, unde obiectele prețioase și minunile divine se întâlnesc la fiecare pas.

Pentru Homer, bogăția unui rege însemna mult mai mult decât acumularea unor obiecte scumpe. Ea reflecta puterea familiei, prestigiul conducătorului, capacitatea de a primi oaspeți și locul ocupat în societate. Imaginea lui Telemah, rămas fără cuvinte în fața palatului lui Menelau, dovedește că luxul putea impresiona chiar și pe cineva crescut în familia unui rege.