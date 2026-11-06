Șapte filme la Bucharest Jewish Film Festival | Proiecții despre Paul Celan, Sigmund Freud și Holocaust, între 8 și 12 noiembrie

Cea de-a XVI-a ediție a Bucharest Jewish Film Festival (BJFF) are loc între 8 și 12 noiembrie, la București, sub tema „Minți în mișcare”. Festivalul propune publicului șapte filme care explorează istoria, identitatea, memoria, cultura și experiențele umane din perspective diferite.

Printre titlurile anunțate se numără documentare despre Sigmund Freud, Paul Celan și întâlnirea dintre fiul comandantului lagărului de la Auschwitz și o supraviețuitoare a Holocaustului.

Evenimentul este organizat de Asociația Semper Culturalia, în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România și al Forumului Cultural Austriac București.

Proiecțiile sunt programate în fiecare seară, de la ora 18:00, la Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din București, pe strada Popa Soare nr. 18. Accesul se face pe bază de înscriere prealabilă.

Documentar despre relația dintre Paul Celan și Ingeborg Bachmann

Unul dintre momentele speciale ale festivalului este programat pe 9 noiembrie, în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac București.

Publicul va putea vedea două producții dedicate unor personalități importante ale culturii europene.

Primul film, „Die Geträumten (The Dreamed Ones)”, în regia lui Ruth Beckermann, readuce în atenție corespondența dintre poeții Paul Celan și Ingeborg Bachmann și povestea lor de dragoste, marcată de pasiune, suferință și numeroase contradicții.

Realizat în 2016, documentarul are 90 de minute și se află la granița dintre documentar, ficțiune și spectacol teatral.

Doi tineri actori, Anja Plaschg și Laurence Rupp, citesc scrisorile celor doi scriitori într-un studio de înregistrări. Treptat, emoțiile și tensiunile din corespondență se transferă asupra interpreților, iar filmul creează o legătură între povestea celor doi poeți și experiențele generațiilor actuale.

Paul Celan s-a născut la Cernăuți, într-o familie evreiască, și și-a pierdut ambii părinți în Holocaust. Relația sa cu Ingeborg Bachmann a început în 1948 și s-a încheiat odată cu moartea poetului, în 1970.

Documentar despre Sigmund Freud, în premieră în România

Tot pe 9 noiembrie va fi prezentat „Outsider. Freud”, documentarul regizorului israelian Yair Qedar, aflat în premieră în România. Filmul are 66 de minute și propune o incursiune în viața și opera fondatorului psihanalizei.

Realizată în patru acte, producția îmbină animația, visele și perspectivele unor psihanaliști cunoscuți. Documentarul urmărește experiențele de marginalizare ale lui Freud în calitate de evreu la Viena, în perioada ascensiunii lui Hitler, și modul în care acestea i-au influențat teoriile și viața personală.

Filmul analizează, de asemenea, relația lui Freud cu iudaismul și contribuția sa la dezvoltarea psihanalizei.

Proiecția va fi urmată de o discuție online cu regizorul Yair Qedar, realizator de documentare, producător și jurnalist israelian. Acesta este cunoscut și pentru proiectul cinematografic „The Hebrews”, o serie de documentare biografice dedicate unor personalități ale literaturii ebraice și ale gândirii evreiești.

Povestea fiului comandantului de la Auschwitz, față în față cu o supraviețuitoare a Holocaustului

Un alt titlu important din selecția festivalului este documentarul „The Commandant’s Shadow”, care urmărește întâlnirea dintre Hans Jürgen Höss, fiul comandantului lagărului de concentrare și exterminare de la Auschwitz, Rudolf Höss, și Anita Lasker-Wallfisch, supraviețuitoare a Holocaustului.

La aproximativ opt decenii după atrocitățile de la Auschwitz, cei doi se întâlnesc în locuința Anitei, la Londra. Hans Jürgen Höss a avut o copilărie în vila familiei, aflată chiar în apropierea lagărului, în timp ce Anita Lasker-Wallfisch a luptat pentru supraviețuire în interiorul acestuia.

Documentarul aduce în atenție și experiențele copiilor celor doi protagoniști, Kai Höss și Maya Lasker-Wallfisch, și felul în care crimele generațiilor anterioare își lasă amprenta asupra urmașilor. Filmul include fragmente din autobiografia lui Rudolf Höss, scrisă înainte de execuția sa.

Producția ridică întrebări despre vinovăție, iertare, responsabilitate și memoria Holocaustului, dar și despre posibilitatea reconcilierii prin confruntarea sinceră cu trecutul.

Documentarul „Hora”, prezentat în prezența regizorului

Pe 11 noiembrie, în parteneriat cu Ambasada Statului Israel în România, festivalul va prezenta documentarul „Hora”, realizat de regizorul israelian Avi Weissblei, care va participa personal la proiecție.

Filmul urmărește transformarea horei dintr-un dans popular într-un simbol al identității naționale israeliene și explorează rolul tradițiilor culturale în construirea unei identități colective.