Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 1 august – 1 noiembrie 2026

Asociația Fraternă Luceafărul organizează, pe 9 și 10 octombrie 2026, între orele 11:00 și 17:00, „Români în Inima Mediteranei – Festival de Cultură Românească la Valletta 2026”, la Catholic Institute – Gonzi Hall (Triq San Publiju, Floriana), în imediata apropiere a capitalei Maltei. Festivalul aduce în fața comunității românești din Malta artiști și oameni de cultură din România și este un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Timp de două zile, publicul este invitat la spectacol, muzică, istorie, artă plastică și tradiții populare românești. Intrarea este liberă.

Programul festivalului:

Vineri, 9 octombrie: actorul Horațiu Mălăele, istoricul Damian Anfile și pianistul Andrei Licareț;

actorul Horațiu Mălăele, istoricul Damian Anfile și pianistul Andrei Licareț; Sâmbătă, 10 octombrie: sculptorul Daniel Rădulescu, expoziție de artă cu vânzare (lucrări de Daniel Rădulescu și Horațiu Mălăele), dansuri populare, stand-up și muzică.

Proiectul se derulează în perioada 1 august – 1 noiembrie 2026, în Malta, și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 218.140 lei din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Obiectivele proiectului sunt promovarea culturii românești în spațiul mediteranean, păstrarea identității culturale și lingvistice a românilor din Malta și consolidarea legăturilor acestora cu România. Publicul țintă îl reprezintă comunitatea românească din Malta, de peste 2.400 de cetățeni români rezidenți, precum și publicul maltez și internațional interesat de cultura română.

Rezultatele așteptate: două zile de evenimente culturale gratuite, un spațiu de întâlnire pentru românii din Malta, o expoziție de sculptură și pictură semnată de artiști români consacrați și o mai bună vizibilitate a culturii române în comunitatea maltează.

„Ne dorim ca românii din Malta să simtă, măcar pentru două zile, că România este aproape. Le mulțumim artiștilor care au acceptat invitația și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijin”, a declarat Miclea Alexandru-Dan, președintele Asociației Fraterne Luceafărul.

Proiectul se realizează în parteneriat cu Comunitatea și Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan Botezătorul” din Malta.

Mai multe informații despre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: https://dprp.gov.ro · Facebook: facebook.com/drpromania · Instagram: instagram.com/drp.gov.ro

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