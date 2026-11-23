M247 Global, furnizor internațional de infrastructură IT, servicii de hosting și conectivitate, anunță deschiderea unui nou Point of Presence (PoP) în Ashburn, Virginia, în zona cunoscută drept „Data Center Alley”. Noua locație consolidează prezența companiei pe piața americană, extinde accesul clienților la servicii de conectivitate de mare capacitate și creează noi oportunități de interconectare cu principalii furnizori de cloud și infrastructură digitală din SUA.

Noul PoP M247 Global este găzduit în centrul de date Equinix DC3, parte a unuia dintre cele mai importante ecosisteme de interconectare din America de Nord. Infrastructura beneficiază de servicii IP Transit furnizate de GTT și NTT, precum și de acces la platforma Internet Exchange operată de Equinix. De asemenea, noul punct de prezență este interconectat cu infrastructura M247 Global din New York, Miami și Chicago, facilitând transportul traficului și accesul la rețeaua internațională a companiei.

Mai multe detalii despre noul PoP din Ashburn găsiți pe: https://www.m247global.com/ro/ashburn-dedicated-server

Extinderea rețelei edge și acces la o piață matură

Deschiderea noului PoP face parte din strategia M247 Global de extindere a infrastructurii edge și de apropiere a serviciilor de conectivitate de clienți, utilizatori și principalele ecosisteme digitale. Prezența în Ashburn permite companiei să răspundă mai eficient cerințelor clienților existenți care desfășoară operațiuni în America de Nord, dar și să abordeze noi oportunități comerciale pe piața americană. Apropierea unor importante infrastructuri cloud hyper-scale susține și dezvoltarea unor noi servicii și parteneriate de interconectare.

„Statele Unite reprezintă una dintre cele mai mature și competitive piețe de infrastructură digitală, iar Ashburn este un punct strategic pentru orice operator internațional de conectivitate. Prin deschiderea noului PoP, ne extindem capacitatea de a oferi clienților acces edge și noi opțiuni de interconectare cu furnizorii majori de cloud și servicii digitale. Ne completăm astfel rețeaua de puncte de prezență din SUA, care numără în prezent opt locații. Considerăm că Ashburn are un potențial comercial și tehnologic ridicat și suntem încrezători că prezența noastră aici se va extinde rapid în lunile următoare”, afirmă Pete Wakelam, CEO M247 Global.

Noua locație consolidează infrastructura americană a M247 Global și completează serviciile existente de servere dedicate, colocare, conectivitate și transport de date, disponibile prin rețeaua internațională a companiei.

SUA, o piață strategică pentru industria IT din România

Extinderea M247 Global în Statele Unite are loc într-un context favorabil dezvoltării relațiilor comerciale dintre cele două țări, în special în sectorul tehnologiei.

Potrivit unei analize publicate de Camera de Comerț Americană în România , exporturile românești de servicii IT&C către SUA au atins 2,4 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 25% față de anul precedent. Acestea au reprezentat aproximativ 60% din totalul exporturilor de servicii ale României către piața americană, evaluate la peste 4 miliarde de dolari.

Piața americană reprezintă astfel o destinație majoră pentru companiile românești de tehnologie, atât pentru furnizorii de servicii de dezvoltare software și outsourcing, cât și pentru companiile care comercializează produse software, platforme SaaS și soluții digitale proprii.

Importanța sectorului este confirmată și de datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), potrivit cărora industria IT&C din România generează o cifră de afaceri de aproximativ 23,6 miliarde de euro și contribuie cu peste un sfert la exporturile totale de servicii ale țării.

În acest context, dezvoltarea infrastructurii de conectivitate între Europa și America de Nord contribuie la susținerea operațiunilor internaționale ale companiilor de tehnologie, oferind acces la piețe, platforme cloud și servicii digitale globale.

Despre M247 Global

M247 Global este un furnizor internațional de servicii de infrastructură IT și conectivitate, cu o rețea globală de puncte de prezență și centre de date. Portofoliul companiei include servicii de colocare, servere dedicate, cloud, IP Transit, transport de date, protecție DDoS și soluții de infrastructură administrată, adresate companiilor care au nevoie de performanță, disponibilitate și conectivitate la nivel internațional.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.m247global.com/ro/