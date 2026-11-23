Într-o piață în care regiunea București–Ilfov concentrează peste 26% din tranzacțiile imobiliare la nivel național, North Bucharest Investments (NBI) introduce o nouă ofertă comercială în Pipera, cu apartamente de 2, 3 și 5 camere și un avans de 15%, oferind cumpărătorilor condiții avantajoase pentru planificarea unei achiziții rezidențiale. Oferta vizează ansamblul Pergola Nord, un proiect cu 185 de apartamente și 1.500 mp de spații verzi amenajate.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în octombrie 2026 au fost tranzacționate 55.687 de imobile la nivel național, dintre care 11.086 în București și 3.462 în Ilfov. Împreună, cele două piețe au reprezentat 26,1% din totalul tranzacțiilor naționale, confirmând ponderea semnificativă a regiunii în activitatea imobiliară din România.

Dincolo de volumul tranzacțiilor, piața rezidențială reflectă o schimbare în comportamentul cumpărătorilor. Localizarea și suprafața rămân criterii esențiale, însă condițiile de achiziție, capitalul inițial necesar și facilitățile proiectelor influențează tot mai mult decizia finală.

Noua ofertă comercială disponibilă prin North Bucharest Investments include apartamente de două, trei și cinci camere, cu un avans de 15%, o condiție care permite cumpărătorilor să își planifice mai eficient resursele financiare și să gestioneze capitalul necesar în etapa inițială a achiziției.

Structura comercială propusă răspunde interesului pentru soluții de achiziție accesibile din perspectiva capitalului inițial, oferind cumpărătorilor posibilitatea de a evalua mai multe configurații de locuințe în funcție de nevoile și obiectivele lor. Într-un context în care predictibilitatea financiară devine tot mai importantă, condițiile de achiziție reprezintă un argument relevant în alegerea unei proprietăți.

„Piața rezidențială din zona de nord are în continuare un potențial important, însă cumpărătorii sunt mai selectivi și își fundamentează deciziile pe criterii tot mai clare. Astăzi, avantajul competitiv nu mai este dat doar de preț, ci de valoarea întregii oferte. Localizarea, calitatea proiectului și condițiile comerciale trebuie să funcționeze împreună. Un avans de 15% poate face diferența în planificarea unei achiziții, iar proiecte precum Pergola Nord răspund acestei nevoi printr-o ofertă diversificată, adaptată cererii actuale”, declară reprezentanții North Bucharest Investments.

Amplasat în Pipera, ansamblul Pergola Nord cuprinde două corpuri rezidențiale, cu un total de 185 de apartamente, organizate în jurul unui parc interior de aproximativ 1.500 mp.

Proiectul integrează zone de relaxare, locuri de joacă, o promenadă și trasee dedicate bicicletelor și joggingului, cu circulația pietonală separată de accesul auto.

Ansamblul include locuri de parcare subterane și supraterane, precum și spații pentru biciclete și cărucioare. Apartamentele sunt prevăzute cu încălzire în pardoseală, contorizare individuală a energiei termice și tâmplărie termoizolantă.

Pipera, o localizare susținută de infrastructura de business și educație

Poziționarea proiectului în apropierea Pipera Plaza, a principalelor zone de birouri din nordul capitalei și a instituțiilor de învățământ internaționale reprezintă un avantaj atât pentru cumpărătorii finali, cât și pentru investitori.

Conexiunile către zona Floreasca–Barbu Văcărescu, Promenada Mall, centura Bucureștiului și autostrada A3 completează accesibilitatea proiectului.

Perspectivele de dezvoltare a infrastructurii de transport public contribuie, de asemenea, la atractivitatea rezidențială a zonei. Extinderea planificată a Magistralei M2 de metrou, de la Pipera către zona Petricani–Voluntari, reprezintă un proiect important pentru conectivitatea viitoare a nordului capitalei. În prezent, proiectul se află în etapa pregătirii studiului de fezabilitate și vizează o prelungire de aproximativ 2 kilometri, cu două noi stații. Pe termen lung, această investiție ar putea îmbunătăți accesibilitatea zonei și susține dezvoltarea rezidențială și economică.

Prin noua ofertă, North Bucharest Investments urmărește să răspundă cererii pentru locuințe bine poziționate, cu facilități integrate și condiții comerciale care permit o planificare financiară mai eficientă, adaptată bugetelor și nevoilor actuale ale cumpărătorilor.

Despre North Bucharest Investments

North Bucharest Investments este o companie specializată în consultanță și intermediere imobiliară, cu un portofoliu de peste 100 de proiecte rezidențiale și aproximativ 5.000 de unități în București și Ilfov. Compania colaborează cu peste 80 de dezvoltatori imobiliari.

Apartamentele din noua ofertă sunt disponibile prin echipa NBI, care oferă informații privind configurațiile, disponibilitatea și condițiile de achiziție.

Disponibilitatea apartamentelor, aplicabilitatea avansului de 15% și condițiile comerciale finale se confirmă în oferta individuală.