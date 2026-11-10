Rezultatele lunii octombrie 2026: peste 26% din tranzacțiile imobiliare din România se concentrează în București și Ilfov | NBI: Nordul capitalei rămâne principalul centru de activitate rezidențială

Bucureștiul și județul Ilfov au concentrat 26,1% din totalul tranzacțiilor imobiliare înregistrate la nivel național în octombrie 2026, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Regiunea București–Ilfov își menține poziția de principal pol de activitate imobiliară al țării, într-un context în care piața națională a înregistrat o scădere de 4,8% a numărului de imobile tranzacționate față de octombrie 2025.

În acest context, North Bucharest Investments (NBI) a încheiat luna octombrie 2026 cu un volum al tranzacțiilor intermediate de 21,63 milioane euro, corespunzător unui număr de 124 de tranzacții. Comparativ cu luna septembrie, compania a înregistrat o creștere de 4,2% a numărului de tranzacții, menținând un volum valoric de peste 21 de milioane euro pentru a doua lună consecutivă. În primele șase luni ale anului, compania a raportat un volum al tranzacțiilor intermediate de peste 100 de milioane euro.

Conform datelor ANCPI publicate în luna noiembrie, Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr de tranzacții imobiliare din țară, cu 11.086 de imobile vândute, urmat de județul Ilfov, cu 3.462 de tranzacții. Împreună, cele două piețe au concentrat 14.548 de tranzacții, reprezentând 26,1% din totalul național.

Aceste evoluții evidențiază rolul central al regiunii București–Ilfov în activitatea imobiliară din România, într-un context în care cumpărătorii acordă o atenție tot mai mare localizării, infrastructurii, calității proiectelor și valorii investiției pe termen lung.

Pentru North Bucharest Investments, această evoluție confirmă relevanța unei strategii comerciale adaptate cererii reale și a unui portofoliu diversificat, capabil să răspundă atât nevoilor cumpărătorilor finali, cât și interesului investițional pentru proprietățile rezidențiale.

Andreea Nicolae: „Piața devine mai selectivă, iar proiectele care răspund cererii reale vor avea un avantaj competitiv”

„Bucureștiul și Ilfovul își confirmă rolul central în piața imobiliară din România, iar nordul capitalei rămâne, din perspectiva activității noastre, principalul centru de interes pentru segmentul rezidențial. Piața devine mai selectivă, iar cumpărătorii acordă o atenție tot mai mare localizării, infrastructurii și valorii investiției pe termen lung. Pentru 2027, mizăm pe diversificarea portofoliului și integrarea tehnologiei pentru a răspunde mai eficient cererii reale”, declară Andreea Nicolae, Investors Relations Manager NBI

North Bucharest Investments își continuă strategia de creștere prin diversificarea portofoliului rezidențial și extinderea prezenței comerciale în București și zona metropolitană.

Compania gestionează în prezent aproximativ 5.000 de unități rezidențiale, dintre care aproape 60% sunt apartamente cu două și trei camere, categorii care răspund unei părți importante a cererii actuale. Aproximativ 70% din portofoliu este concentrat în nordul capitalei, în timp ce 30% acoperă alte zone ale Bucureștiului și ale ariei metropolitane.

Această diversificare reflectă orientarea NBI către o piață rezidențială mai largă, în care cumpărătorii finali reprezintă o componentă importantă a cererii, alături de investitorii interesați de proprietăți cu potențial de valorificare pe termen lung.

În paralel, compania continuă să dezvolte North Bucharest APP, platforma digitală proprie care integrează căutare asistată de inteligență artificială, recomandări personalizate și instrumente pentru identificarea și evaluarea proprietăților.

Pentru finalul anului 2026 și începutul lui 2027, North Bucharest Investments urmărește consolidarea relațiilor cu dezvoltatorii, extinderea portofoliului și dezvoltarea capacităților de consultanță și intermediere.

Compania consideră că evoluția pieței rezidențiale va fi influențată tot mai mult de diferențierea proiectelor, accesibilitatea financiară, calitatea infrastructurii și capacitatea dezvoltatorilor de a adapta oferta la nevoile cumpărătorilor.

În acest context, NBI își menține direcția strategică orientată către creștere sustenabilă, diversificare și integrarea tehnologiei în procesul comercial.

Despre North Bucharest Investments

North Bucharest Investments este o companie de consultanță și intermediere imobiliară specializată în segmentul rezidențial din nordul Bucureștiului și zona metropolitană. Compania colaborează cu peste 80 de dezvoltatori și gestionează un portofoliu de peste 100 de proiecte rezidențiale, oferind servicii de consultanță comercială și investițională, intermediere și soluții digitale dedicate pieței imobiliare.