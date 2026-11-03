BLACK REAL ESTATE OFFERS | North Bucharest Investments lansează campania cu discounturi de până la 10% pentru o selecție extinsă de proprietăți rezidențiale, pe tot parcursul lunii noiembrie

North Bucharest Investments (NBI) lansează „BLACK REAL ESTATE OFFERS”, o campanie specială desfășurată în perioada 1–30 noiembrie 2026, prin care cumpărătorii pot beneficia de discounturi de până la 10% pentru proprietăți din proiecte rezidențiale selectate și de un discount de 1.000 de euro pentru orice proprietate achiziționată prin intermediul companiei, conform condițiilor campaniei. Inițiativa se adresează atât celor aflați în căutarea unei locuințe, cât și investitorilor interesați de oportunitățile pieței rezidențiale.

Noiembrie devine o lună a oportunităților imobiliare pentru cei care își doresc să facă pasul către o nouă locuință sau să își diversifice portofoliul investițional. Prin BLACK REAL ESTATE OFFERS, North Bucharest Investments propune o campanie comercială dedicată cumpărătorilor care urmăresc atât avantajul unui preț competitiv, cât și valoarea pe termen lung a unei proprietăți.

De la apartamente moderne în ansambluri rezidențiale cu facilități integrate, până la locuințe spațioase pentru familii și proprietăți cu potențial investițional, oferta companiei răspunde unor nevoi și obiective de achiziție diverse.

Pe tot parcursul lunii noiembrie, campania BLACK REAL ESTATE OFFERS oferă discounturi de până la 10% pentru proprietăți din proiecte rezidențiale selectate, creând oportunitatea unor achiziții în condiții financiare mai avantajoase.

În plus, orice proprietate achiziționată prin intermediul North Bucharest Investments beneficiază de un discount de 1.000 de euro, în conformitate cu termenii și condițiile campaniei.

Prin aceste beneficii, compania urmărește să faciliteze decizia de cumpărare și să ofere un avantaj financiar concret celor care analizează oportunitățile actuale ale pieței imobiliare.

North Bucharest Investments gestionează în prezent un portofoliu de aproximativ 5.000 de unități rezidențiale, distribuite în proiecte din București și zona metropolitană.

Cu o prezență consolidată în nordul capitalei și o strategie de extindere către noi zone rezidențiale, compania oferă acces la o gamă diversificată de proprietăți, de la apartamente cu două și trei camere până la locuințe de familie și proprietăți destinate investițiilor.

Echipa North Bucharest Investments, formată din peste 260 de profesioniști în real estate, asigură servicii de consultanță și intermediere pentru peste 100 de proiecte rezidențiale din București și zona metropolitană. Prin expertiza comercială, cunoașterea pieței și colaborarea directă cu dezvoltatorii, consultanții companiei oferă cumpărătorilor acces la informații relevante, soluții adaptate obiectivelor individuale și suport pe întregul parcurs al procesului de achiziție.

Diversitatea portofoliului și expertiza echipei permit cumpărătorilor să compare mai multe alternative și să identifice proprietățile care corespund criteriilor lor de selecție, fie că este vorba despre localizare, buget, facilități sau potențial de valorificare.

Într-o piață în care cumpărătorii acordă o atenție tot mai mare raportului dintre preț, localizare și calitatea dezvoltării, accesul la oferte speciale poate reprezenta un avantaj important în procesul de achiziție.

Fie că obiectivul este achiziția primei locuințe, mutarea într-un spațiu mai generos sau identificarea unei proprietăți pentru investiție, BLACK REAL ESTATE OFFERS oferă ocazia de a explora opțiuni rezidențiale în condiții financiare atractive.

Campania se desfășoară în perioada 1–30 noiembrie 2026, iar ofertele sunt disponibile în limita proprietăților participante.

Descoperă proprietățile incluse în BLACK REAL ESTATE OFFERS și identifică oportunitatea potrivită pentru următoarea ta achiziție imobiliară.

https://www.northbucharestinvestments.ro/ro/black-real-estate-offers

Ofertele sunt valabile în perioada 1–30 noiembrie 2026, în limita disponibilității proprietăților și conform termenilor și condițiilor campaniei. Aplicabilitatea și eventuala cumulare a discounturilor se confirmă individual.