Honda Trading România introduce programul de Garanție de până la 8 ani pentru automobilele Honda

Noul program de garanție este disponibil pentru automobilele Honda noi, contractate începând cu 1 noiembrie 2026, în rețeaua de dealeri autorizați Honda

Garanția standard de 3 ani sau 100.000 km poate fi prelungită anual, pentru perioade succesive de câte 12 luni, până la o perioadă totală de 8 ani sau 160.000 km, oricare dintre situații survine prima

Garanția este asociată automobilului și este transferabilă în cazul schimbării proprietarului, cu respectarea condițiilor programului

Honda Trading România introduce Garanția Honda de până la 8 ani. Noul program este activat pe baza înregistrării în cartea de service digitală, și este disponibil pentru automobilele Honda noi, contractate începând cu 1 noiembrie 2026.

Programul permite continuarea garanției Honda după perioada standard de 3 ani sau 100.000 km, prin prelungiri succesive de câte 12 luni, până la o perioadă totală de 8 ani sau 160.000 km, oricare dintre situații survine prima.

Pentru activarea fiecărei perioade suplimentare de garanție, începând cu al treilea service anual și pe durata garanției extinse, automobilul trebuie întreținut în conformitate cu Programul de întreținere Honda, la un Dealer Autorizat Honda sau Service Autorizat Honda, cu respectarea condițiilor programului. Lucrările efectuate sunt înregistrate în Digital Service Record (Istoricul Digital de Service).

Prin acest mecanism, efectuarea periodică a operațiunilor de întreținere permite continuarea anuală a acoperirii, fără a fi necesară achiziționarea de la început a unei perioade suplimentare de garanție.

Garanția intră în vigoare la data livrării automobilului către primul proprietar (data predării de către dealerul autorizat Honda).

Garanția de până la 8 ani este asociată automobilului, și nu proprietarului, dovadă a încrederii Honda în calitatea, fiabilitatea și durabilitatea recunoscute ale întregii sale game de produse. În cazul revânzării, garanția este transferabilă către noul proprietar, sub condiția respectării Planului de întreținere și a cerințelor garantiei. Noul proprietar va trebui, la rândul său, să respecte condițiile programului pentru activarea perioadelor ulterioare.

Programul oferă acoperire și în piețele europene participante, conform Termenilor și Condițiilor aplicabile, oferind proprietarilor Honda continuitatea garanției și atunci când călătoresc în afara României.

Pentru informații suplimentare despre Garanția Honda de până la 8 ani, condițiile de eligibilitate și acoperirea programului, vă rugăm să accesați: hondatrading.ro/my-honda/garantie/ sau să contactați cel mai apropiat Dealer Autorizat Honda.