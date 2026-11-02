Medicina anului 2030, în prim-plan la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife

Peste 500 de medici și specialiști din țară și din străinătate au participat la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife

Inteligența artificială, robotica, genetica, medicina personalizată, noile tehnologii, precum și dimensiunea umană a relației medic–pacient s-au aflat în centrul discuțiilor despre medicina anului 2030.

Participanții au avut ocazia să interacționeze, în cadrul unei ample zone expoziționale, cu cele mai noi tehnologii și echipamente medicale, de la sisteme de chirurgie robotică și soluții de diagnostic asistat de AI până la platforme digitale și tehnologii avansate de imagistică.

Peste 500 de medici și specialiști din România și din străinătate au participat, în perioada 30–31 octombrie, la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale MedLife, pentru a explora perspectivele medicinei anului 2030. Desfășurată sub tema „Tehnologie, inovație și experiență interumană în medicina anului 2030”, ediția din acest an a adus în dezbatere modul în care inteligența artificială, robotica, genetica și tehnologiile digitale vor transforma practica medicală în următorii ani, de la diagnostic și tratament până la experiența pacientului, fără a pierde din vedere importanța păstrării dimensiunii umane în relația medic – pacient.

„Conferința Națională MedLife este un eveniment de referință pentru comunitatea noastră medicală, un spațiu în care aducem împreună competențe din specialități diferite, experiența practică și noile direcții din medicină. Suntem convinși că medicina viitorului presupune valorificarea progresului tehnologic și a inovației în beneficiul direct al pacientului, într-un mod care să completeze experiența și competențele medicilor. În egală măsură, relația umană dintre medic și pacient rămâne un reper fundamental al actului medical. Ediția din acest an a creat un cadru valoros pentru explorarea unor noi perspective asupra medicinei, contribuind la consolidarea unei comunități medicale conectate la evoluțiile și provocările din domeniu”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Sănătate și Operațiuni MedLife Grup.

Programul conferinței a inclus trei sesiuni plenare și 13 ateliere de lucru, oferind participanților un cadru amplu de dialog, schimb de experiență și dezbatere interdisciplinară. Sesiunile plenare au abordat trei direcții majore ale medicinei viitorului: impactul tehnologiei asupra diagnosticului și tratamentului, evoluția paradigmelor de îngrijire în contextul medicinei personalizate, precum și rolul dimensiunii umane în relația medic – pacient în era AI.

Printre invitații speciali ai evenimentului s-a numărat Dr. Bertalan Meskó, Director The Medical Futurist Institute, expert internațional în transformarea digitală a sănătății, care a conturat o perspectivă de ansamblu asupra viitorului medicinei, prezentând principalele tendințe globale în ceea ce privește digitalizarea sistemelor de sănătate, integrarea inteligenței artificiale și transformarea relației medic-pacient în contextul accelerării inovației tehnologice. Alături de acesta, specialiști MedLife și invitați din țară și din străinătate au prezentat soluții, tehnologii și abordări inovatoare de a răspunde noilor tendințe globale, de la integrarea soluțiilor digitale, precum interfața iMed, și progresele în genetică și medicina personalizată, până la valorificarea informațiilor despre microbiom și dezvoltarea unor noi abordări în domeniul longevității și prevenției.

În paralel, atelierele au aprofundat subiecte de actualitate din peste 20 de specialități medicale, de la chirurgie robotică, oncologie și neurochirurgie, până la cardiologie, pediatrie, obstetrică-ginecologie, prevenție și medicina longevității, prin prezentări de cazuri clinice, soluții inovatoare și abordări multidisciplinare.

Medicina viitorului, prezentată prin tehnologie și inovație

Dimensiunea tehnologică a conferinței a fost evidențiată și printr-o amplă zonă expozițională, unde partenerii MedLife au prezentat cele mai noi echipamente și soluții din domeniul medical. Printre acestea s-au numărat sistemul robotic Da Vinci 5 – cea mai nouă generație de platformă de chirurgie asistată robotic, bkFusion – o soluție pentru ghidajul biopsiei de prostată prin fuziunea imaginilor de rezonanță magnetică (RMN) cu cele ecografice, Philips Cardiovascular Workspace – o platformă digitală pentru integrarea datelor și imaginilor cardiovasculare, o soluție de diagnostic asistată de inteligență artificială pentru nodulii tiroidieni, prezentată de Huawei, precum și soluții Samsung, printre care ecograful HERA Z20 și macheta sistemului mobil de tomografie computerizată OmniTom PCD.

Zona expozițională a transpus astfel în practică una dintre ideile centrale ale conferinței, oferindu-le participanților contact direct cu tehnologii care conturează deja medicina următorilor ani. În același timp, prezența acestor soluții a întărit poziționarea MedLife în jurul inovației și adoptării tehnologiilor avansate, cu un obiectiv concret: mai multă precizie în diagnostic și tratament, decizii medicale mai bine informate și soluții tot mai bine adaptate fiecărui pacient.

De la inteligență artificială și genetică la dimensiunea umană a medicinei în 2030

Inovația și tehnologia sunt deja componente importante ale strategiei de dezvoltare MedLife. Viziunea Grupului asupra medicinei anului 2030 depășește însă perspectiva accesului la echipamente și tehnologii performante, mizând pe integrarea datelor, a soluțiilor digitale și a expertizei medicale într-un model de îngrijire mai precis, mai eficient și mai bine adaptat atât nevoilor pacienților, cât și celor ale medicilor.

„Pentru noi, medicina anului 2030 înseamnă o abordare mai precisă, mai personalizată și mai conectată, în care tehnologia va avea un rol tot mai important, atât în îmbunătățirea experienței pacientului, cât și în sprijinirea medicului în activitatea de zi cu zi. Inteligența artificială, instrumentele digitale și noile tehnologii pot contribui la o analiză mai rapidă și mai aprofundată a informațiilor medicale, la susținerea deciziilor clinice și la optimizarea proceselor, oferindu-le medicilor mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: dialogul direct cu pacientul și consolidarea relației medic – pacient”, a adăugat Dr. Nicolae Marcu, Director de Sănătate și Operațiuni MedLife Grup.

Așadar, dincolo de evoluția tehnologică, relația umană rămâne un reper fundamental al medicinei viitorului. Una dintre ideile centrale desprinse din dezbaterile Conferinței Naționale MedLife a fost că, într-un context în care medicii vor avea acces la volume tot mai mari de date și la instrumente avansate de analiză și diagnostic, expertiza clinică, capacitatea de a interpreta informațiile și încrederea construită în relația cu pacientul vor continua să fie esențiale pentru calitatea actului medical.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.