Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea prezintă expoziția „Mihai Cismaru – Pictura regăsită” în perioada 4 noiembrie – 5 decembrie 2026

Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea are plăcerea de a anunța deschiderea expoziției de pictură semnată de Mihai Cismaru începând cu data de 4 Noiembrie 2026, evenimentul marcând 23 de ani de la moartea artistului.

Născut la 21 august 1943, în comuna Vișina, județul Dâmbovița, Mihai Cismaru a absolvit în 1970 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, ca șef de promoție al clasei profesorului Corneliu Baba. A fost coleg de generație cu artiști precum Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Zamfir Dumitrescu și Sorin Dumitrescu. A expus în țară și peste hotare (SUA, Germania, Franța, China, Japonia) și a fost prezent constant în expozițiile grupului „Celor Patru”, alături de Ilfoveanu, Câlția și Zamfir Dumitrescu. De-a lungul carierei, Cismaru a beneficiat de burse importante – „Theodor Aman”, o bursă a Consiliului Britanic al Culturii și bursa „Gancevici” în SUA –, iar lucrările sale au intrat în colecții particulare și instituționale din România și din străinătate.

Discursul său plastic, caracterizat prin gravitate, rigoare și o cromatică adesea reținută, este puternic legat de peisajul românesc și de motive aparent simple – case vechi, poduri, mănăstiri, pini, interioare cu flori sau naturi statice cu obiecte uzuale –, transformate însă în pretexte pentru rafinate cercetări asupra luminii. Criticii au remarcat capacitatea artistului de a transforma aceste subiecte modeste în adevărate meditații picturale, în care lumina nu este un efect decorativ, ci „vehicul al interiorității”.

Publicul va putea admira un număr de peste 80 de lucrări expuse în premieră, provenite exclusiv din colecții particulare, multe dintre acestea greu accesibile până acum.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 4 noiembrie, începând cu ora 18:30 în prezenta familiei regretatului artist (cele două fiice, Monica și Maria Cismaru, și soția Florentina Cismaru).