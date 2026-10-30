De Black Friday, descoperă produsele Gorenje

Fie că visezi la o bucătărie mai bine echipată, la electrocasnice care să îți simplifice rutina zilnică sau pur și simplu vrei să aduci un plus de confort acasă, Black Friday este momentul perfect. Anul acesta, Gorenje dă startul sezonului de cumpărături cu oferte speciale la electrocasnice, disponibile în campaniile Black Friday organizate de Altex și eMAG.

În Altex, campania Black Friday începe pe 29 octombrie și se desfășoară până pe 18 noiembrie, în trei valuri de oferte, oferind consumatorilor mai multe ocazii de a descoperi produsele Gorenje la prețuri avantajoase. În plus, începând cu 6 noiembrie, Gorenje se alătură și campaniei Black Friday organizate de eMAG, pentru ca și mai mulți pasionați de confort, design și tehnologie să poată profita de această perioadă.

Un upgrade pentru casă, mai mult timp pentru tine

Acasă este locul în care încep diminețile aglomerate, se pregătesc mesele preferate și se adună cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Iar atunci când electrocasnicele potrivite preiau o parte dintre responsabilitățile zilnice, rămâne mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

De la pregătirea cinei după o zi lungă până la organizarea alimentelor sau îngrijirea hainelor preferate, micile activități de zi cu zi pot deveni mai simple cu ajutorul tehnologiei. Tocmai de aceea, Black Friday este o ocazie ideală de a investi în soluții practice, care ne fac viața mai ușoară.

Black Friday, în mai multe etape: mai multe ocazii să alegi ce ți se potrivește

Anul acesta, Gorenje le oferă consumatorilor posibilitatea de a-și planifica achizițiile pe parcursul mai multor săptămâni.

La Altex, Black Friday se desfășoară între 29 octombrie și 18 noiembrie, în trei valuri, astfel încât cei interesați să poată urmări ofertele disponibile în fiecare etapă a campaniei.

Pe eMAG, campania Black Friday începe pe 6 noiembrie, aducând o nouă oportunitate de a descoperi electrocasnicele Gorenje la prețuri promoționale.

Alegeri inspirate pentru un stil de viață mai simplu

Dincolo de listele de cumpărături și de ofertele mult așteptate, Black Friday este și despre alegeri care aduc beneficii pe termen lung. Un electrocasnic bine ales poate însemna mai puțin timp petrecut cu activitățile repetitive, mai multă flexibilitate în organizarea zilei și o experiență mai plăcută acasă.

Prin combinația dintre design, tehnologie și funcționalitate, Gorenje își propune să transforme activitățile obișnuite în experiențe cât mai simple și intuitive, demonstrând că uneori cele mai inspirate schimbări încep chiar de acasă.

Ofertele Gorenje de Black Friday vor putea fi descoperite în cadrul campaniilor Altex și eMAG, în perioadele anunțate de fiecare retailer, în limita stocurilor disponibile și conform condițiilor promoționale aplicabile.