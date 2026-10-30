Aspiră și spală simultan, ajunge sub canapea, curăță cu abur sau se pliază pentru depozitare. Aspiratoarele de astăzi pot prelua tot mai multe dintre sarcinile curățeniei, însă alegerea depinde de ce ai nevoie acasă. Dacă plănuiești să cumperi un aspirator de Black Friday 2026, iată cinci criterii care te ajută să compari ofertele și să înțelegi ce funcții merită urmărite.

Firimituri sub masă, urme de încălțăminte pe hol, cafea vărsată în bucătărie. Curățenia se strecoară zilnic printre alte lucruri de făcut, iar fiecare intervenție presupune timp, aparate și accesorii scoase din dulap. De aceea, înainte să alegi un aspirator, merită să pornești de la ce îți dă cel mai mult de lucru.

Ai predominant pardoseli dure? Spații greu accesibile sub mobilier? Animale de companie? Răspunsurile te pot ajuta să restrângi lista de opțiuni înainte de sezonul reducerilor. Gama de aspiratoare verticale cu spălare Tineco oferă exemple pentru fiecare dintre aceste nevoi.

Tipul pardoselii și rutina de curățenie

Primul criteriu este compatibilitatea aparatului cu suprafețele din locuință. Dacă ai predominant gresie, parchet sigilat sau alte pardoseli dure compatibile cu spălarea, un aparat care aspiră și spală simultan poate simplifica rutina. Praful, firimiturile și urmele umede sunt îndepărtate într-o singură etapă, fără să mai treci separat cu mopul.

Pentru curățenia de zi cu zi, Tineco Floor One S5 Max combină aspirarea și spălarea într-un singur aparat. Senzorul inteligent iLoop detectează murdăria în timp real și reglează automat cantitatea de apă folosită la spălare. După utilizare, sistemul FlashDry simplifică întreținerea prin autocurățare cu apă proaspătă încălzită și uscarea rolei cu aer cald la 85°C, pregătind aparatul pentru următoarea curățenie.

Accesul sub mobilier și spațiul de depozitare

Un aspirator trebuie să se potrivească și printre piesele de mobilier. Înainte de achiziție, verifică spațiul de sub pat și canapea, înălțimea aparatului în poziție orizontală și cât de ușor poate fi manevrat în jurul mesei sau în colțuri.

Modelele Floor One S7 Max Gold și Floor One S5 Stretch Gold păstrează același sistem, într-un format mai flexibil, potrivit pentru utilizarea de zi cu zi. Când în casă se adună urme de praf, murdărie adusă pe tălpi sau pete în zonele intens folosite, exact această versatilitate face diferența: poți interveni rapid inclusiv în locurile unde curățenia se face mai greu. Designul lay-flat la 180° le ajută să ajungă cu ușurință sub mobilier, astfel că una dintre cele mai dificile zone din casă devine mai ușor de curățat.

Ambele modele păstrează funcțiile-cheie ale gamei, dar le duc într-o zonă mai comodă pentru utilizarea de zi cu zi: sisteme anti-încurcare pentru păr și blană, autocurățare, uscare rapidă FlashDry și un mod Quiet care face curățenia mai discretă. Iar varianta Gold adaugă și acel detaliu premium care face diferența nu doar la performanță, ci și la felul în care arată în casă.

Funcțiile dedicate petelor dificile

Dacă gătești frecvent, știi că o pată uscată de sos sau urmele de grăsime pot cere mai multă insistență decât praful de pe hol. În acest caz, merită să urmărești funcțiile dedicate murdăriei persistente, inclusiv curățarea cu abur, acolo unde pardoseala permite utilizarea ei.

Floor One S7 Stretch Steam Plus combină aspirarea și spălarea cu abur la temperaturi de până la 140°C. Aparatul se pliază aproape complet, permițând acces sub mobilă sau în spații foarte joase, fără dificultate. Perfect pentru colțuri, sub pat sau sub canapele. Permite curățarea în profunzime, dezinfecția suprafețelor și îndepărtarea petelor dificile, toate fără chimicale agresive.

Pentru petele care cer un plus de insistență, Floor One S9 Artist Steam Pro vine cu tehnologie cu abur de până la 160°C, concepută pentru a îndepărta eficient murdăria persistentă, inclusiv urmele de ulei, sosuri sau aluat întărit de pe podea. Funcția ReverseScrub permite inversarea rolei periei cu o singură atingere, pentru o curățare mai eficientă a petelor încăpățânate, iar designul lay-flat la 180° îl face ușor de folosit și în spațiile greu accesibile, cum sunt cele de sub mobilier. În plus, iluminarea LED frontală ajută în zonele mai puțin vizibile, iar sistemul FlashDry, disponibil la nivelul întregii game, se ocupă de autocurățarea și uscarea rapidă a aparatului după folosire.

Autonomia în modul de utilizare potrivit

La un aspirator fără fir, autonomia trebuie privită împreună cu modul de funcționare în care este obținută. Cifra maximă din prezentare poate corespunde modului silențios, în timp ce alte setări pot avea un consum diferit de energie.

Pentru cei interesați de funcții avansate, Floor One S9 Scientist include lamela StreakFree Scraper pentru suprafețe fără urme, funcția HydroBurst pentru pete persistente și tehnologii precum DualBlock Anti-Tangle și MHCBS, care mențin performanța constantă și previn încurcarea firelor de păr pe rolă. În plus, oferă autonomie de până la 80 de minute și funcționează și în modul Quiet.

Și modelele pliabile oferă variante pentru rutine diferite: i7 Fold Premium are autonomie de până la 50 de minute, iar S7 Fold Elite ajunge până la 70 de minute în modul Quiet. Compararea acestor valori în raport cu suprafața locuinței și cu modul pe care îl vei folosi te ajută să faci o alegere mai informată.

Întreținerea aparatului după folosire

Curățenia se termină abia după ce ai pregătit aparatul pentru următoarea utilizare. De aceea, merită să verifici cum se golește rezervorul de apă murdară, cât de accesibile sunt rola și filtrul și ce funcții de autocurățare sunt disponibile.

i7 Fold Premium și S7 Fold Elite sunt dezvoltate pentru locuințele în care spațiul contează, fără compromisuri la nivel de performanță. Designul slim, greutatea redusă și sistemul de pliere le fac mai ușor de manevrat și mai simplu de depozitat, inclusiv în apartamente sau în spații restrânse. În cazul S7 Fold Elite, mânerul se pliază la 90°, iar i7 Fold Premium permite plierea la 180°, pentru mai multă flexibilitate în utilizare.

Cele două modele combină aspirarea și spălarea într-un singur pas și oferă o putere de aspirare de până la 22 kPa, tehnologie DualBlock Anti-tangle, care ajută la reducerea acumulării firelor de păr și a blănii animalelor pe perie, autonomie extinsă și funcții de autocurățare care simplifică întreținerea după fiecare utilizare. Ambele modele integrează sistemul FlashDry Self-Cleaning, cu apă și aer încălzite la 85°C, pentru curățare și uscare rapidă, precum și modul SilentDry, care menține nivelul de zgomot la maximum 45 dB(A).

Black Friday 2026 la Tineco: când și unde găsești ofertele

Campania Tineco de Black Friday se desfășoară între 29 octombrie și 12 noiembrie, cu perioade diferite în funcție de model și de magazin:

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