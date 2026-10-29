Axis extinde supravegherea în întuneric complet până la 200 de metri, cu noi iluminatoare LED bazate pe IP

Axis Communications anunță două iluminatoare LED bazate pe IP, concepute pentru a extinde capabilitățile camerelor Axis și pentru a asigura o monitorizare fiabilă 24/7. Acestea acceptă alimentarea PoE și DC și oferă opțiuni flexibile de montare.

Despre iluminatorul de rețea cu LED-uri albe/IR AXIS D5210/11-E

AXIS D5210-E este un iluminator LED cu rază lungă de acțiune, care adaugă lumină albă unei camere atunci când este necesar, oferind iluminare suplimentară a scenei, un mijloc vizibil de descurajare și performanțe îmbunătățite ale funcțiilor de analiză ale camerei pe întuneric. Acesta permite captarea imaginilor video color și a detaliilor cu valoare criminalistică chiar și în întuneric complet, iluminând scene aflate la o distanță de până la 175 m.

AXIS D5211-E adaugă și extinde iluminarea IR în întregul câmp vizual al camerei atunci când este necesar, permițând supravegherea eficientă din punctul de vedere al costurilor în întuneric complet, fără surse suplimentare de lumină. Acesta include LED-uri IR de 850 nm, eficiente energetic, cu o rază de acțiune de până la 200 m, și permite captarea unor imagini alb-negru de înaltă calitate în întuneric complet, fără iluminarea vizibilă a scenei.

Aceste iluminatoare LED sunt ușor de configurat, pus în funcțiune și instalat, iar intensitatea, modelele de iluminare și unghiul de iluminare pot fi ajustate de la distanță. Tehnologia edge-to-edge permite sincronizarea și gestionarea fără probleme a dispozitivelor direct din interfața camerei. În plus, un senzor de lumină integrat și configurabil permite stabilirea unor praguri personalizate pentru funcționarea complet automată pe tot parcursul anului.

Caracteristici principale

Reglarea de la distanță a intensității, modelului de iluminare și unghiului;

Compatibilitate cu alimentarea PoE și DC;

Model cu lumină albă pentru descurajarea intrușilor;

Model cu iluminare IR pentru supraveghere 24/7 în întuneric complet;

Ieșire PoE pentru alimentarea unui dispozitiv suplimentar.

Aceste dispozitive de înaltă performanță și eficiente energetic pot fi activate numai atunci când este necesar. Prin ieșirea PoE, acestea pot furniza atât alimentare, cât și conectivitate unui dispozitiv suplimentar care utilizează PoE clasa 4. În plus, Axis Edge Vault securizează dispozitivul și protejează informațiile sensibile împotriva accesului neautorizat.

Iluminatoarele sunt planificate să fie disponibile prin canalele de distribuție Axis în trimestrul al patrulea al anului 2026.

Despre Axis Communications

Axis ajută la construirea unei lumi mai inteligente și mai sigure prin crearea de soluții care îmbunătățesc securitatea și performanța afacerii. Ca producător de tehnologie de rețea și lider în industria de profil, Axis oferă soluții în domeniul supravegherii video, controlul accesului, interfoanelor și sistemelor audio. Aceste soluții sunt puse în valoare prin adăugarea de aplicații inteligente de analiză și sunt susținute prin cursuri de instruire de înaltă calitate.

Compania Axis are în jur de 5000 de angajați dedicați, în mai mult de 50 de țări și colaborează cu parteneri din domeniul tehnologiei și integrării de sistem din întreaga lume pentru a le furniza clienților soluții de cea mai bună calitate. Compania Axis a fost fondată în anul 1984 și are sediul în orașul Lund. Pentru mai multe informații despre Axis, vizitați site-ul: www.axis.com. Live la: https://www.facebook.com/AxisCommunicationsRomania/