Peste 1,1 milioane de euro în echipamente sportive pentru copiii din fotbalul românesc, prin Liga Punctelor PENNY 2026

Ediția din acest an a reconfirmat angajamentul ferm ca urmare a parteneriatului PENNY și Federația Română de Fotbal, pentru viitorul fotbalului juvenil, consolidat prin comunitățile locale. Desfășurat în perioada septembrie – octombrie, programul de dezvoltare creat de PENNY alături de FRF a mobilizat cluburi, familii și suporteri din întreaga țară în jurul obiectivului comun de a sprijini tinerii sportivi. Prin această inițiativă, se facilitează transformarea punctelor donate de clienți în resurse concrete pentru cluburile de copii și juniori, asigurând cadrul necesar pentru descoperirea și creșterea noilor talente din fotbalul românesc.

În cea de-a patra ediție a Ligii Punctelor PENNY, clienții au donat 5,76 milioane de puncte prin intermediul platformei (echivalentul a peste 1,1 milioane de euro), generând aproximativ 900.000 de donații către echipele înscrise în program. Interesul pentru campanie s-a reflectat și în numărul mare de participanți: peste 1.700 de cluburi au fost active în platformă, iar peste 1.000 de cluburi sportive din întreaga țară au beneficiat de susținerea comunităților locale.

Comparativ cu ediția precedentă, campania a înregistrat o creștere de 44% a numărului de puncte donate și de 38,26% a numărului de donații realizate prin platformă, în special ca urmare a faptului că acestă ediție a atras de două ori mai multe cluburi active decât în anul anterior.

„Rezultatele din acest an ne arată că Liga Punctelor PENNY continuă să aducă tot mai mulți oameni alături de fotbalul juvenil. Fiecare punct donat reprezintă un gest simplu, dar care, împreună cu alte sute de mii de donații, generează un sprijin concret pentru cluburile din întreaga țară. Ne bucurăm să vedem o implicare tot mai mare atât din partea comunităților locale, cât și a cluburilor care aleg să facă parte din acest program. Pentru noi, acesta este cel mai important indicator al succesului campaniei.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

Cele 4.039 de comenzi plasate de cluburile participante, față de 2.515 la ediția precedentă, arată interesul crescut pentru program și nevoia reală de resurse care să susțină activitatea cluburilor de copii și juniori din întreaga țară. Citeşte comunicatul integral AICI