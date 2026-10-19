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Istvan Kovacs, delegat de UEFA să arbitreze un meci de top din Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a primit o nouă delegare pentru un meci important din Liga Campionilor.
Istvan Kovacs, delegat de UEFA să arbitreze un meci de top din Liga Campionilor
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 13:01, Sport
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Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă partida dintre Real Madrid și Leipzig, din etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF).

Meciul este programat miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Szabolcs Kovacs va fi al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski, din Polonia, și Bram Van Driessche, din Belgia.

Programul complet al meciurilor din Liga Campionilor din această săptămână

Etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor se desfășoară marți și miercuri, 20 și 21 octombrie. Printre cele mai importante confruntări se numără Paris Saint-Germain – Barcelona, Bayern München – Arsenal și Liverpool – Villarreal.

Marți, 20 octombrie:

– Fenerbahçe – Slavia Praga (19:45)
– Sabah – Borussia Dortmund (19:45)
– AS Roma – Slovan Bratislava (22:00)
– FC Porto – PSV Eindhoven (22:00)
– Liverpool – Villarreal (22:00)
– Manchester City – AEK Atena (22:00)
– PSG – Barcelona (22:00)
– Napoli – Bodø/Glimt (22:00)
– Stuttgart – Atletico Madrid (22:00)

Miercuri, 21 octombrie:

– Como – Manchester United (19:45)
– Lille – Galatasaray (19:45)
– Aston Villa – Viking (22:00)
– Club Brugge – Lens (22:00)
– Bayern München – Arsenal (22:00)
– Inter Milano – Shakhtar Donețk (22:00)
– Real Madrid – RB Leipzig (22:00)
– Real Betis – Feyenoord (22:00)
– Sporting Lisabona – LASK (22:00)

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