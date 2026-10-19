Probleme pentru Barcelona înaintea meciurilor cu PSG și Real Madrid. Doi fundași s-au accidentat

Fundașul central Eric Garcia va rata ambele partide și va lipsi de pe teren între trei și patru săptămâni din cauza unei accidentări la coapsă, potrivit unui comunicat al Barcelonei.

Jules Kounde a suferit o entorsă la gleznă și nu va putea juca marți, în deplasarea împotriva lui PSG.

Fundașul francez ar putea însă reveni pentru El Clasico, meciul cu Real Madrid programat duminică, 25 octombrie, în funcție de evoluția accidentării.

Ambii jucători au acuzat probleme fizice după victoria obținută sâmbătă de Barcelona în fața lui Real Betis, scor 5-2, în La Liga.

Echipa antrenată de Hansi Flick a ajuns astfel la nouă victorii consecutive în campionat și își menține parcursul perfect de la începutul sezonului.

La rândul său, PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor, se confruntă cu probleme în apărare. Fundașul portughez Nuno Mendes s-a accidentat în meciul câștigat sâmbătă împotriva lui Strasbourg, în campionatul Franței.

„După ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în timpul meciului de aseară împotriva lui RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes va lipsi de pe teren în următoarele săptămâni”, a transmis PSG.