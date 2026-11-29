Cormoranii ar lucra la un împrumut cu opțiune de cumpărare, iar transferul definitiv ar urma să se facă la vară, scrie TuttoMercatoWeb.

O ofertă oficială ar putea sosi înainte de deschiderea pieței de transferuri din ianuarie. Liverpool îl vrea pe Balde ca să reîntinerească flancul stâng.

Balde are 23 de ani și a fost crescut la academia La Masia. De la venirea lui Hansi Flick a pierdut locul de titular și nu exclude o plecare în Premier League pentru a juca mai mult. Contractul lui cu Barcelona este valabil până pe 30 iunie 2028.

Ce cere Barcelona

Clubul catalan nu ar fi închis ușa unei vânzări. Înainte, vrea însă să aducă un fundaș central, de preferat stângaci. Cere și garanții financiare solide, plus o clauză de răscumpărare în contract.

Liverpool are deja o înțelegere cu Barcelona: în vară l-a luat sub formă de împrumut pe Ronald Araujo, cu opțiune de cumpărare.

Juventus și Milan îl urmăresc pe Balde pentru vârstă, calitățile tehnice și marja de progres. Grăbirea englezilor le-ar putea încurca planurile, iar cele două cluburi italiene ar trebui să se miște în săptămânile următoare.

În vară, Mendes îl propusese deja pe Balde lui Milan și AS Roma.