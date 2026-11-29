Pilotul britanic a încheiat calificările pe locul 9, cu 1:23.108, la peste 1,4 secunde de timpul de pole position al lui George Russell. „Ferrari e cu un an în urmă”, a fost concluzia lui după o sesiune în care monopostul SF-26 nu a avut viteză în virajele rapide de la Lusail, potrivit Motorsport Week.

Charles Leclerc a fost al șaptelea, iar între cele două Ferrari s-a strecurat Arvid Lindblad, cu Racing Bulls. Mercedes a ocupat prima linie, cu Russell și Kimi Antonelli, iar Lando Norris a fost al treilea. Șeful echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a numit-o cea mai slabă calificare a sezonului.

„Știu unde au greșit”

„Acesta este al doilea an al meu cu motor Ferrari, iar ei știu unde au greșit cu acest motor”, a spus Hamilton. „Oamenii muncesc foarte, foarte mult ca să fim în luptă anul viitor, dar suntem cu un an în urma tuturor.”

Britanicul a spus că ADUO, mecanismul care permite dezvoltare suplimentară pentru motoarele rămase în urmă, oferă o șansă de recuperare. A adăugat însă că alți producători nu au reușit să profite de el: Honda nu a făcut progrese mari, iar pentru cine e cu un an în urmă recuperarea rămâne foarte grea.

Mecanismul FIA se aplică producătorilor al căror motor termic este cu cel puțin 2% mai slab decât cel mai bun de pe grilă.

Ce cere Hamilton pentru 2027

Prioritatea lui pentru iarnă este o mașină care să funcționeze de la început, fără să-i schimbe reglajele în fiecare weekend. A recunoscut că, de multe ori, caută soluții tocmai pentru că echipa trebuie să forțeze ca să recupereze timpul pierdut din cauza motorului.

Cu o înghețare a dezvoltării motoarelor care se apropie, iarna de la Maranello se anunță agitată.