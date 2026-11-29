Partida de verificare pentru Campionatul European a început într-o notă echilibrată, cu ambele reprezentative căutând soluții pentru a depăși apărările adverse. După schimburile din debut, România a reușit să preia inițiativa și să se distanțeze treptat pe tabelă, construindu-și în prima jumătate a reprizei un avantaj de până la patru goluri.

Polonia nu a cedat însă și a reușit să revină în joc. Profitând de momentele în care ofensiva României a pierdut din eficiență, echipa oaspete a redus diferența și a restabilit egalitatea până la pauză, când tabela indica 14-14.

După reluare, România a reușit să recâștige avantajul, având o evoluție mai eficientă în atac și reușind să gestioneze mai bine momentele importante ale jocului. Tricolorele s-au desprins din nou la trei goluri și a reușit să mențină avantajul creat. Polonia s-a menținut aproape, însă reprezentativa României a păstrat controlul jocului și a încheiat partida câștigând cu scorul de 31-28.

În meciul disputat sâmbătă, România s-a impus cu 38-32.

Sorina Grozav, principala marcatoare

La fel ca în partida anterioară, Sorina Grozav a fost principala marcatoare a României, cu opt goluri din zece aruncări, urmată de Mariam Mohamed, cu șase reușite din tot atâtea încercări, și Alisia Boiciuc, autoare a cinci goluri. Crina Pintea a înscris de patru ori, iar Yaroslava Burlachenko și Elena Roșu au contribuit fiecare cu câte două goluri.

De partea Poloniei, Karolina Kochaniak a marcat de șase ori, Katarzyna Cygan a înscris cinci goluri, iar Monika Kobylinska a încheiat partida cu patru reușite.

În ceea ce privește prestația portarilor, Bianca Curmenț a avut opt intervenții pentru România, iar Yuliya Dumanska a contribuit cu trei parade. Pentru Polonia, Adrianna Placzek a contabilizat nouă intervenții, iar Paulina Wdowiak, două.

Partidele au contat pentru verificarea înaintea Campionatului European de handbal feminin, programat în perioada 3-20 decembrie 2026.

„Tricolorele” vor evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Debutul României la turneul final este programat pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, meci la care Federația Română de Handbal a anunțat că s-au vândut toate biletele disponibile.