Formația madrilenă a fost condusă cu două goluri, iar reușita lui Kylian Mbappe nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea. Finalul a fost marcat de o decizie VAR care a anulat un penalty acordat inițial gazdelor și de eliminarea mijlocașului englez Jude Bellingham.

Alaves a deschis scorul după o greșeală a defensivei madrilene

Oaspeții au început curajos și au fost aproape de gol încă din primul minut, când Pablo Ibanez a ajuns într-o situație de unu la unu cu Thibaut Courtois, însă portarul belgian a intervenit decisiv.

Real Madrid a răspuns prin Vinicius Junior și Jude Bellingham, dar nu a reușit să concretizeze ocaziile create.

În minutul 22, Alaves a profitat de o eroare a defensivei gazdelor. Toni Martinez a recuperat mingea și a înscris, aducând echipa oaspete în avantaj.

Până la pauză, madrilenii au încercat să restabilească egalitatea, fără succes. Nemulțumit de desfășurarea jocului, Jose Mourinho a primit un cartonaș galben în prelungirile primei reprize.

Alaves a făcut 2-0, iar Mbappe a readus speranța

La pauză, Mourinho a efectuat două modificări, introducându-i pe Bernardo Silva și Yan Diomande în locul lui Aurelien Tchouameni și Brahim Diaz.

În minutul 49, Alaves a avut un gol anulat pentru ofsaid, după o reușită a lui Abderrahmane Rebbach.

Oaspeții și-au majorat totuși avantajul în minutul 61, când Angel Perez a înscris după o centrare a lui Mariano Diaz.

Real Madrid a redus diferența în minutul 69, prin Kylian Mbappe, care a finalizat cu un șut puternic în partea superioară a porții.

Penalty anulat de VAR și Bellingham eliminat în final

Ultimele minute au adus o presiune tot mai mare din partea madrilenilor. Carlos Espi a ratat două ocazii importante, inclusiv o lovitură de cap care a trimis mingea în bară, în minutul 85.

Două minute mai târziu, arbitrul Cesar Soto Grado a acordat un penalty pentru Real Madrid, după o intervenție a lui Nicolas Valentini. Decizia a fost însă anulată în urma consultării imaginilor VAR.

Situația gazdelor s-a complicat și mai mult în minutul 88, când Jude Bellingham a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Deși a continuat să atace în prelungiri, Real Madrid nu a mai reușit să înscrie, iar Alaves a obținut o victorie surprinzătoare, cu 2-1, pe terenul formației pregătite de Jose Mourinho.