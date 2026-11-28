Interul lui Cristi Chivu a dominat confruntarea de pe teren propriu, rezolvând în mare măsură soarta partidei încă din prima repriză. Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Petar Sucic au fost protagoniștii unei victorii în care gazdele au demonstrat eficiență în fața porții.

Lautaro Martinez a deschis scorul. Inter a marcat de trei ori până la pauză

Partida a început cu ocazii la ambele porți. Carlos Augusto a trimis mingea în bară în minutul 13, în timp ce Genoa a fost aproape de gol prin Milutin Osmajic, ale cărui încercări au fost respinse de portarul Ivan Provedel.

Inter a deschis scorul în minutul 29, când Lautaro Martinez a finalizat cu un șut plasat la colțul porții, după o acțiune colectivă a milanezilor.

Marcus Thuram a majorat avantajul în minutul 40, profitând de o minge rămasă liberă în careu și trimițând-o în plasă.

În minutul 44, Federico Dimarco a înscris după o pasă a lui Lautaro Martinez, însă reușita a fost anulată în urma intervenției VAR, pentru ofsaid.

Gazdele au obținut apoi o lovitură de pedeapsă, după un fault comis de Sebastian Otoa. Petar Sucic a transformat penalty-ul în minutul 45+3, stabilind scorul pauzei, 3-0.

Marcus Thuram a reușit dubla. Cristi Chivu a făcut mai multe schimbări

Inter a continuat să controleze jocul și după reluare, iar în minutul 54 Marcus Thuram a înscris pentru a doua oară, după ce a recuperat o minge respinsă în interiorul careului.

La 4-0, Cristi Chivu a început să își menajeze titularii. În minutul 59, Lautaro Martinez a fost înlocuit cu Francesco Pio Esposito, iar John Stones a intrat în locul lui Carlos Augusto.

Tot atunci, Nicolo Barella a părăsit terenul din cauza unei accidentări, fiind înlocuit de Piotr Zielinski.

În minutul 83, antrenorul român i-a introdus pe Matteo Lavelli și Luis Henrique, în locul lui Marcus Thuram, respectiv Federico Dimarco.

Genoa nu a reușit să reducă diferența

Formația pregătită de Daniele De Rossi a încercat să reacționeze, însă nu a găsit soluții pentru a depăși defensiva milanezilor.

În minutul 69, Samuel Wiafe a încercat să înscrie de la distanță, dar portarul Ivan Provedel a intervenit fără dificultăți.

Inter a gestionat avantajul până la final, fără să mai forțeze în ofensivă, și a încheiat partida fără gol primit.

Victoria cu 4-0 reprezintă un nou rezultat important pentru echipa condusă de Cristi Chivu în actuala ediție a campionatului italian.