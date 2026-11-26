Clubul italian a făcut anunțul joi, prin intermediul rețelelor de socializare, folosind mesajul „Carlos Augusto is here to stay” (Carlos Augusto rămâne aici). Astfel, brazilianul și-a prelungit cu trei ani contractul anterior, care era scadent în iunie 2028.

Decizia vine după un început foarte bun de sezon pentru fundașul sud-american, care a devenit o soluție importantă pentru Cristi Chivu. Tehnicianul român îl utilizează atât în linia de trei fundași, pe partea stângă, cât și într-o poziție mai avansată, de fundaș lateral sau mijlocaș de bandă, unde reprezintă o alternativă pentru Federico Dimarco.

Cristi Chivu l-a lăudat public: „Un exemplu de profesionalism”

Antrenorul român a vorbit în termeni laudativi despre Carlos Augusto.

Întrebat, după victoria obținută de Inter în fața lui Șahtior Donețk, scor 1-0, în Liga Campionilor, despre schimbările care au influențat jocul echipei, Chivu i-a nominalizat pe Carlos Augusto și pe Henrikh Mkhitaryan, descriindu-i drept modele de profesionalism în cadrul lotului.

„Miki și Carlos Augusto sunt exemple de profesionalism. Voiam să-l introduc și pe Pio. Suntem cu toții obosiți, iar uneori și o victorie obținută fără să arăți un fotbal spectaculos îți poate oferi satisfacții importante”, declara Cristi Chivu.

Aprecierea antrenorului român este susținută și de versatilitatea brazilianului, care îi permite să acopere mai multe poziții în sistemul utilizat de Inter. În actualul sezon, acesta a reușit să contribuie inclusiv în ofensivă, cu patru goluri și trei pase decisive în 14 apariții în toate competițiile.

Ce salariu va avea Carlos Augusto

Prelungirea contractului vine și cu o majorare salarială pentru fotbalistul brazilian. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, acesta câștiga aproximativ 2,2 milioane de euro net pe sezon, la care se adăugau bonusurile de performanță.

Noua înțelegere ar urma să-i asigure un salariu fix de aproximativ 3,5 milioane de euro net anual, la care se vor adăuga bonusuri. Astfel, veniturile totale ar putea depăși patru milioane de euro pe sezon.

Carlos Augusto s-a arătat încântat de prelungirea înțelegerii.

„Sunt fericit, așteptam de mult acest moment. Voi răsplăti încrederea clubului în cel mai bun mod posibil”, a transmis brazilianul, după semnarea noului contract.

Carlos Augusto a ajuns la Inter în vara anului 2023, de la Monza, inițial sub formă de împrumut, urmat de un transfer definitiv în valoare totală de aproximativ 15,25 milioane de euro.

În cei trei ani petrecuți la formația nerazzurra, brazilianul a câștigat două titluri de campion al Italiei și Supercupa Italiei, devenind unul dintre jucătorii apreciați pentru constanță și capacitatea de a evolua pe mai multe poziții.