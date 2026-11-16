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Cristian Chivu câștigă premiul pentru cel mai bun antrenor din Serie A pentru sezonul 2025-26

Cristian Chivu, care a condus echipa Inter Milano la câștigarea dublei Serie A-Cupa Italiei, a primit luni premiul italian „Panchina d'Oro” (Banca de Aur) pentru cel mai bun antrenor al sezonului 2025-26. Premierul a fost oferit de către Federaţia Italiană de Fotbal.
Cristian Chivu câștigă premiul pentru cel mai bun antrenor din Serie A pentru sezonul 2025-26
Cristian Chivu. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 16:52, Sport
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Cristian Chivu a fost premiat luni, de către Federația Italiană de Fotbal, cu premiul italian „Panchina d’Oro” (Banca de Aur) pentru cel mai bun antrenor al sezonului 2025-26.

Chivu i-a devansat pe Cesc Fabregas de la Como și pe Gian Piero Gasperini de la AS Roma, obținând voturile a 16 dintre cei 43 de colegi ai săi, relatează agenția ANSA. 

Premiile pentru cei mai buni antrenori din fotbalul italian pentru sezonul 2025-2026 au fost decernate luni la Coverciano, lângă Florența.

„Este întotdeauna ceva special să primești un premiu bazat pe aprecierile colegilor tă. Aș dori să mulțumesc clubului, staff-ului și jucătorilor, care dau viață muncii noastre. De asemenea, mulțumesc familiei mele, care îmi este mereu alături — mai ales în momentele de înfrângere”, a spus Chivu în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor.

Chivu a fost premiat cu „Panchina d’Oro” după ce a câștigat dubla națională — Scudetto și Coppa Italia — în primul său sezon complet ca antrenor în Serie A. Inter l-a angajat în vara anului 2025 pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi.

Distincție specială la Parma, într-o gală cu mari personalități ale sportului

Săptămâna trecută, Cristi Chivu a primit o distincție pentru merite sportive în cadrul unei gale organizate la Parma, unde au fost premiate mai multe personalități ale sportului italian și internațional. Antrenorul lui Inter Milano a avut parte de o revenire emoționantă în orașul în care și-a început cariera de tehnician în Serie A.

Ceremonia a avut loc luni, 9 noiembrie, la Teatro Regio din Parma, cu ocazia celei de-a 48-a ediții a Premiului Internațional Sport Civiltà. Potrivit unui comunicat publicat de Inter Milano, Chivu a primit distincția „Benemerenze Sportive”, acordată personalităților care s-au remarcat atât prin realizările sportive, cât și prin valorile promovate în activitatea lor.

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