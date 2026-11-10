Cristi Chivu, premiat în Italia pentru merite sportive. Distincție specială la Parma, într-o gală cu mari personalități ale sportului

Ceremonia a avut loc luni, 9 noiembrie, la Teatro Regio din Parma, cu ocazia celei de-a 48-a ediții a Premiului Internațional Sport Civiltà. Potrivit unui comunicat publicat de Inter Milano, Chivu a primit distincția „Benemerenze Sportive”, acordată personalităților care s-au remarcat atât prin realizările sportive, cât și prin valorile promovate în activitatea lor.

Cristi Chivu, premiat pentru calitățile deosebite

Premiul Sport Civiltà este una dintre manifestările sportive și culturale cu tradiție din Parma. Evenimentul urmărește să recunoască nu doar performanțele obținute în competiții, ci și contribuția sportivilor și antrenorilor la promovarea respectului, incluziunii și spiritului de comunitate.

Chivu a fost selectat de juriul galei, prezidat de Carlo Magri, pentru calitățile sale umane și profesionale. Organizatorii au pus accent pe valori precum sacrificiul, corectitudinea, responsabilitatea și capacitatea de a oferi un exemplu prin sport.

Cristian Chivu: „Tornare a Parma è un’emozione pura per me, per tutto quello che abbiamo vissuto. È stato poco, ma intenso e sono felice perché la conclusione è stata ottima. Ringrazio il Parma, il direttore Cherubini e Pettinà. Parma merita i palcoscenici importanti” https://t.co/eMkQHbNrg0 — Angelo (@Ang_2699) November 9, 2026

Gala este organizată de filiala din Parma a Uniunii Naționale a Veteranilor Sportului, cu sprijinul municipalității și patronajul mai multor instituții sportive italiene. Evenimentul a fost prezentat de Massimo De Luca și Francesca Strozzi, reunind sportivi, antrenori, conducători de cluburi și reprezentanți ai presei.

Chivu, emoționat la revenirea în Parma: „Pentru mine, premiul valorează dublu”

Revenirea la Parma a avut o semnificație aparte pentru antrenorul român. Chivu a preluat echipa într-un moment dificil și a reușit să îndeplinească obiectivul menținerii în Serie A, înainte de a face pasul către Inter Milano. „Să mă întorc la Parma este o emoție pură, pentru tot ce am trăit împreună. A fost puțin, dar intens”, a declarat tehnicianul, potrivit presei italiene.

El a mulțumit conducerii fostului club pentru încrederea acordată și a vorbit despre responsabilitatea pe care a simțit-o atunci când a acceptat postul. „Am încercat să dau tot ce aveam mai bun, cu profesionalism și responsabilitate, pentru a atinge obiectivul. Un oraș precum Parma și o echipă precum Parma merită să joace pe stadioanele cele mai importante”, a spus Chivu.

Antrenorul a subliniat și semnificația personală a distincției primite. „Primesc acest trofeu cu mare bucurie, pentru că știu câtă muncă și pasiune se află în spatele lui. Și, fiind vorba despre Parma, pentru mine valorează dublu, inclusiv datorită valorilor pe care încercăm să le transmitem”, a declarat românul.

Personalitățile premiate alături de Chivu

La ediția din 2026 au fost recompensate mai multe nume importante ale sportului italian. Antonella Palmisano a primit premiul „Ambasciatori dello Sport”, iar patinatoarea Francesca Lollobrigida a fost desemnată sportiva anului. Înotătoarea paralimpică Carlotta Gilli a primit premiul dedicat sportivilor paralimpici. Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1 și campion paralimpic, a fost inclus în categoria comemorativă „Premio alla Memoria”.

Printre personalitățile distinse s-au mai numărat jurnalista Monica Bertini, la categoria radio și televiziune, și actorul Franco Nero, căruia i-a fost atribuit Premiul Ercole Negri. Ceremonia s-a desfășurat la Teatro Regio, unul dintre cele mai cunoscute spații culturale din Parma, în prezența reprezentanților administrației locale și ai organizațiilor sportive.