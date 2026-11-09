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O româncă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica și a stabilit un nou record feminin. Mesajul emoționant transmis la finalul cursei

Alpinista română Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica, devenind campioană generală și stabilind un nou record feminin.
O româncă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica și a stabilit un nou record feminin. Mesajul emoționant transmis la finalul cursei
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Aida Neagu
09 nov. 2026, 19:32, Sport
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Maria Dănilă, alpinistă, cățărătoare și practicantă de escaladă pe stâncă, a câștigat ultramaratonul de 100 de kilometri din Antarctica, Antarctic Ice Ultra 2026, cu timpul de 13 ore, 34 de minute și 8 secunde.

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Românca a devenit campioana generală a competiției, nu doar câștigătoarea categoriei feminine, și a stabilit un nou record feminin al cursei.

Maria Dănilă a încheiat proba de 100 de kilometri în 13:34:08, cu o oră, 57 de minute și 2 secunde mai repede decât precedentul record feminin, care era de 15 ore, 31 de minute și 10 secunde.

La finalul competiției, sportiva a transmis și un mesaj emoționant, în care a dezvăluit că a dedicat cursa tatălui său, care a murit în acest an.

„Tatăl meu a murit în acest an, am alergat pentru el”, a declarat Maria Dănilă la finalul ultramaratonului.

Ascensiuni pe unii dintre cei mai înalți munți ai lumii

Maria Dănilă are în palmares ascensiuni pe unii dintre cei mai cunoscuți și dificili munți din lume. Printre acestea se numără Everest, cu o altitudine de 8.848 de metri, K2, de 8.611 metri, Kanchenjunga, de 8.586 de metri, și Annapurna, de 8.091 de metri.

Alpinista a urcat și pe Himlung Himal, care are 7.126 de metri, Aconcagua, de 6.962 de metri, Kilimanjaro, de 5.895 de metri, Elbrus, de 5.642 de metri, și Mont Blanc, de 4.810 metri.

De asemenea, Maria Dănilă a escaladat trasee tehnice pe pereți naturali de stâncă, atât în România, cât și în afara țării.

Victoria din Antarctica și recordul stabilit la proba de 100 de kilometri se adaugă astfel unui palmares construit prin ascensiuni montane și provocări sportive în condiții dificile.

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