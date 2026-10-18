Pinguinii din Antarctica emit până la 7 milioane de tone de metan pe an

Studiul, realizat de Institutul de Științe Marine din Andaluzia (ICMAN), în parteneriat cu Universitatea din Granada, arată că pinguinii cu bandă neagră pe bărbie (Pygoscelis antarcticus), constituie o sursă semnificativă de metan, un gaz cu efect de seră al cărui impact asupra încălzirii globale este mai mare decât cel al dioxidului de carbon (CO₂), potrivit Euronews.

Publicat în revista „Climate and Atmospheric Science”, studiul estimează că deșeurile acestor păsări generează aproximativ 490.000 de tone de metan pe an. Metanul emis provine de la deșeurile excrementelor acestor pinguini, care se descompun în timp în zonele de coastă.

„Resturile care se acumulează în aceste colonii de păsări, care pot reuni zeci de mii de indivizi, creează focare de emisii de metan extrem de intense, care până acum nu fuseseră niciodată măsurate sau cuantificate”, explică Alejandro Román, cercetător la ICMAN-CSIC și autor principal al studiului, citat într-un comunicat de presă.

Drone echipate cu senzori optici pentru cartografiere

În cadrul studiului, cercetătorii au măsurat emisiile de carbon în două astfel de colonii de pinguini cu bandă pe bărbie, provenite din Insula Deception, arhipelagul Insulelor Shetland de Sud.

Ba mai mult, au folosit și drone echipate cu senzori optici pentru a cartografia suprafețele acoperite cu deșeuri (n.r. – Guano, spaniolă) și pentru a estima dimensiunea populațiilor de pinguini.

Dacă calculul ar fi extins la toate zonele din Antarctica influențate de aceste păsări emisiile s-ar ridica la aproximativ 7 milioane de tone de gaz metan.

„Acestea ar putea ajunge la aproximativ 7 milioane de tone de metan pe an, o cifră de același ordin de mărime ca estimările globale pentru alte surse majore de metan asociate cu activitatea animalelor, cum ar fi termitele”, spune Emma Huertas, cercetătoare principală a proiectului DICHOSO, alături de Antonio Tovar.

Autorii consideră că acest fenomen ar trebui inclus în inventarele globale de emisii și subliniază necesitatea de a studia modul în care schimbările climatice l-ar putea modifica, afectând atât populațiile de pinguini, cât și microorganismele din sol care produc metan pe măsură ce deșeurile lor se descompun.

Până în prezent, majoritatea studiilor privind emisiile de metan s-au concentrat asupra activităților umane, cum ar fi utilizarea combustibililor fosili, agricultura și gestionarea deșeurilor, precum și asupra animalelor domesticite. Cu toate acestea, concentrațiile mari de faună sălbatică pot genera, de asemenea, emisii prin acumularea și descompunerea materiei organice.