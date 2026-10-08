Cea mai mare colonie de pinguini din lume, decimată de schimbările climatice

Imaginile surprinse cu drone și satelit au arătat că insula vulcanică Zavodovski a pierdut peste 680.000 de pinguini cu bărbie între 2011 și 2025, potrivit British Antarctic Survey (BAS), relatează Le Figaro.

„Este o dispariție foarte rapidă”, a declarat pentru AFP Norman Ratcliffe, autorul principal al studiului BAS publicat în revista Current Biology. Aceste observații ridică temeri privind un declin al populațiilor de pinguini cu bărbie, numiți astfel după linia neagră de pe bărbie, în Insulele Sandwich de Sud, inclusiv în Zavodovski, care găzduiesc 38% din specie.

Cercetătorii consideră că aceste „scăderi alarmante” ar trebui să determine Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) să reclasifice această specie drept „pe cale de dispariție”.

Studiul indică o scădere de 63%

Clasificarea lor actuală drept „cea mai mică preocupare” indică faptul că nu sunt amenințate cu dispariția.

Studiile efectuate în 2011 au concluzionat că populațiile de pinguini cu bărbie din Insulele Sandwich de Sud erau stabile, dar numărul lor pe insula Zavodovski a scăzut de la aproximativ 1,09 milioane de indivizi reproducători în ianuarie 2011 la 402.000 în 2025, o scădere de 63%, potrivit studiului.

Cercetătorii au indicat că pinguinii Adélie din Cape Adare, situați de cealaltă parte a Antarcticii, constituie acum cea mai mare colonie de pinguini din lume, cu peste un milion de indivizi în 2018.

Vulcanul Mount Curry, situat pe insula Zavodovski, a erupt în 2016, stârnind temeri că ar putea decima populația de pinguini de pe insulă. Însă cercetătorii au descoperit că norul de cenușă fusese împins spre nord-est, peste o zonă nelocuită de aceste viețuitoare .

„Declinul suprafeței coloniei de pinguini cu bărbie era deja în curs de desfășurare înainte de erupție și a continuat într-un ritm constant după aceea”, se arată în studiu.

„Nu credem că vulcanul este cauza și nici că este factorul principal (în declinul populației), deoarece observăm o scădere liniară a numărului de pinguini cu bărbie”, a declarat Ratcliffe pentru AFP.

Oamenii de știință au stabilit în schimb o legătură între scăderea numărului de pinguini cu bărbie și scăderea disponibilității krillului, acele mici crustacee asemănătoare creveților, care constituie principala lor sursă de hrană.

Încălzirea temperaturilor oceanice a împins krillul mai spre sud, spre ape mai reci, pe care pinguinii cu bărbie nu le pot tolera.